"TVОЯ МОСКВА" LIVE: о культурной журналистике, работе виджея и создании передач

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" совместно с факультетом журналистики МГУ имени Ломоносова запустили второй сезон образовательной программы для молодых журналистов и объявляет конкурс "TVОЯ МОСКВА".

В течение всего лета по понедельникам в кинотеатре "Пионер Летний" в парке Горького при поддержке медиа группы ACMG проводятся открытые мастер-классы ведущих телеканала "Москва 24", редакторов сетевого издания m24.ru, ведущих радиостанций "Москва FM" и Capital FM, главных редакторов журналов Forbes, Ok, GEO, SNC и других проектов, издаваемых медиа группой ACMG, а также преподавателей журфака МГУ.

Искусствовед, журналист, редактор отдела культуры сетевого издания m24.ru Екатерина Кинякина проведет мастер-класс "Искусство под прицелом СМИ. Культурная журналистика и журналистика в сфере культуры". Начинающие мастера слова узнают о том, как правильно писать рецензии на выставки и зажигательно освещать даже самые скучные культурные мероприятия.

Старший преподаватель кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ Андрей Райкин расскажет о том, как создавать телевизионные передачи, искать сюжеты и героев. Его мастер-класс получил название – "Игра жизни в неигровом кино".

Телеведущий (Шоу "Хит" Россия 1, РУ ТВ), преподаватель Московской школы радио и телевидения Иван Чуйков объяснит как стать успешным и интересным виджеем, а не превратиться в говорящую голову.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 11 июля в 16:00.

Когда: 11 июля, 16:00

Проект создан при содействии департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Контакты для аккредитации СМИ: Ксения Горягина, kgoryagina@vgtrk.com.

