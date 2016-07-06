"TVОЯ МОСКВА" LIVE: о культурной журналистике, работе виджея и создании передач

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" совместно с факультетом журналистики МГУ имени Ломоносова запустили второй сезон образовательной программы для молодых журналистов и объявляет конкурс "TVОЯ МОСКВА".
В течение всего лета по понедельникам в кинотеатре "Пионер Летний" в парке Горького при поддержке медиа группы ACMG проводятся открытые мастер-классы ведущих телеканала "Москва 24", редакторов сетевого издания m24.ru, ведущих радиостанций "Москва FM" и Capital FM, главных редакторов журналов Forbes, Ok, GEO, SNC и других проектов, издаваемых медиа группой ACMG, а также преподавателей журфака МГУ.
16:00
Искусствовед, журналист, редактор отдела культуры сетевого издания m24.ru Екатерина Кинякина проведет мастер-класс "Искусство под прицелом СМИ. Культурная журналистика и журналистика в сфере культуры". Начинающие мастера слова узнают о том, как правильно писать рецензии на выставки и зажигательно освещать даже самые скучные культурные мероприятия.
17:00
Старший преподаватель кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ Андрей Райкин расскажет о том, как создавать телевизионные передачи, искать сюжеты и героев. Его мастер-класс получил название – "Игра жизни в неигровом кино".
18:00
Телеведущий (Шоу "Хит" Россия 1, РУ ТВ), преподаватель Московской школы радио и телевидения Иван Чуйков объяснит как стать успешным и интересным виджеем, а не превратиться в говорящую голову.
Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 11 июля в 16:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда: 11 июля, 16:00
- Где смотреть: Мослекторий
Подробности о конкурсе и расписание лектория ищите здесь.
Проект создан при содействии департамента СМИ и рекламы города Москвы.
Контакты для аккредитации СМИ: Ксения Горягина, kgoryagina@vgtrk.com.