Британия поддержала санкции США против ученых Сирии

Фото: ТАСС/Tolga Akmen
Великобритания приветствовала введение США санкций против физических лиц, связанных с использованием химического оружия в Сирии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.
По словам главы МИД Британии Бориса Джонсона, Британия "полностью приветствует ту роль, которую сыграют санкции в усилении давления на режим в Сирии". "Необходимо, чтобы этот режим отказался от военной кампании", – добавил министр.
Ранее министерством финансов США были введены санкции против 271 человека, связанного с предполагаемой химической атакой в провинции Идлиб.
7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по сирийскому аэродрому Аш-Шайрат в провинции Хомс (Сирия).
В Соединенных Штатах полагают, что это было ответом на то, что в городе Хан-Шейхун после химической атаки погибло 72 человека, из которых 27 – дети. Президент США Дональд Трамп считает, что химатаку устроили военные самолеты сирийских ВВС.