Британия поддержала санкции США против ученых Сирии

Фото: ТАСС/Tolga Akmen

Великобритания приветствовала введение США санкций против физических лиц, связанных с использованием химического оружия в Сирии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

По словам главы МИД Британии Бориса Джонсона, Британия "полностью приветствует ту роль, которую сыграют санкции в усилении давления на режим в Сирии". "Необходимо, чтобы этот режим отказался от военной кампании", – добавил министр.

Ранее министерством финансов США были введены санкции против 271 человека, связанного с предполагаемой химической атакой в провинции Идлиб.

7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по сирийскому аэродрому Аш-Шайрат в провинции Хомс (Сирия).

В Соединенных Штатах полагают, что это было ответом на то, что в городе Хан-Шейхун после химической атаки погибло 72 человека, из которых 27 – дети. Президент США Дональд Трамп считает, что химатаку устроили военные самолеты сирийских ВВС.