Россия готова быстро поставить Сирии системы ПВО

Фото: Zuma/TASS/Ammar Safajalani

Россия может поставить Сирии системы ПВО в приоритетном порядке при достижении необходимых договоренностей, сообщает РИА Новости. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Сенатор отметил, что это не потребует дополнительной нагрузки на оборонную промышленность.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск заинтересован в новейших системах ПВО. По его словам, террористы уничтожили более половины ПВО в стране и ее нужно восстанавливать.

По словам Озерова, это не будет нарушать нормы международного права и Совета безопасности ООН, поскольку системы ПВО являются оборонительным оружием.