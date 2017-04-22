Россия готова быстро поставить Сирии системы ПВО

Фото: Zuma/TASS/Ammar Safajalani
Россия может поставить Сирии системы ПВО в приоритетном порядке при достижении необходимых договоренностей, сообщает РИА Новости. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
Сенатор отметил, что это не потребует дополнительной нагрузки на оборонную промышленность.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск заинтересован в новейших системах ПВО. По его словам, террористы уничтожили более половины ПВО в стране и ее нужно восстанавливать.
По словам Озерова, это не будет нарушать нормы международного права и Совета безопасности ООН, поскольку системы ПВО являются оборонительным оружием.