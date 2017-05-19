США направили авианосец к Корейскому полуострову – CNN

Фото: ТАСС/Marijan Murat

Американские военные направили авианосец "Рональд Рейган" в район Корейского полуострова на фоне повышенной напряженности в регионе, сообщает CNN.

Представитель оборонного ведомства США рассказал, что это второй авианосец, направленный к полуострову. Сейчас в этом регионе находится военное судно "Карл Винсон". Планируется, что оба корабля вместе проведут военные учения.

Северная Корея в ночь на воскресенье, 14 мая, вновь предприняла попытку запустить баллистическую ракету, которая пролетела две тысячи километров и упала в Тихом океане, рассказали в разведывательном управлении Соединенных Штатов.

Напряжение в регионе достигло своего пика, когда президент Дональд Трамп заявил, что будет вынужден действовать "в одностороннем порядке" против Пхеньяна. С начала этого года КНДР произвела серию запусков ракет.