18 апреля 2017, 20:54

В мире

Автор трансляции убийства через Facebook найден мертвым

Фото: Zuma/ТАСС/Kenneth K. Lam

Мужчину, транслировавшего в прямом эфире соцсети Facebook убийство человека, нашли мертвым в штате Пенсильвания, сообщает ТАСС. Поиск подозреваемого прекращен.

Уточняется, что полицейские получили наводку о том, что машина подозреваемого замечена возле ресторана быстрого питания McDonald’s. Они организовали погоню за этим автомобилем, однако водитель затормозил и при приближении полицейских покончил с собой.

В ФБР подтвердили эту информацию и выразили сожаление, что подозреваемого не удалось передать правосудию.

16 апреля 37-летний Стив Стивенс опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил о намерении совершить убийство. Затем он начал снимать в прямом эфире убийство пожилого мужчины. Пока Стивенс транслировал свое преступление, он заявил, что убил еще более десятка людей.
