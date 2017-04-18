Автор трансляции убийства через Facebook найден мертвым

Фото: Zuma/ТАСС/Kenneth K. Lam

Мужчину, транслировавшего в прямом эфире соцсети Facebook убийство человека, нашли мертвым в штате Пенсильвания, сообщает ТАСС. Поиск подозреваемого прекращен.

Уточняется, что полицейские получили наводку о том, что машина подозреваемого замечена возле ресторана быстрого питания McDonald’s. Они организовали погоню за этим автомобилем, однако водитель затормозил и при приближении полицейских покончил с собой.

В ФБР подтвердили эту информацию и выразили сожаление, что подозреваемого не удалось передать правосудию.