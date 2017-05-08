Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая 2017, 23:39

В мире

Меркель рассказала Порошенко об итогах переговоров с Путиным

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель рассказала по телефону президенту Украины Петру Порошенко об итогах переговоров в Владимиром Путиным 2 мая, сообщается на сайте главы украинского государства.

Меркель почтила память погибших во Второй мировой войне, а также отметила роль Украины в борьбе с нацизмом.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Донбассе и отметили важность соблюдения пунктов Минских договоренностей.

Также Порошенко и Меркель осудили нападения на представителей ОБСЕ в Донбассе 23 апреля и системные препятствия в их работе.

Переговоры президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель прошли в Сочи 2 мая. Лидеры двух стран обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в частности сотрудничество в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, были подняты международные проблемы, среди которых борьба с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке.

жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика