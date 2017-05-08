Меркель рассказала Порошенко об итогах переговоров с Путиным

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель рассказала по телефону президенту Украины Петру Порошенко об итогах переговоров в Владимиром Путиным 2 мая, сообщается на сайте главы украинского государства.

Меркель почтила память погибших во Второй мировой войне, а также отметила роль Украины в борьбе с нацизмом.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Донбассе и отметили важность соблюдения пунктов Минских договоренностей.

Также Порошенко и Меркель осудили нападения на представителей ОБСЕ в Донбассе 23 апреля и системные препятствия в их работе.