Зоны деэскалации в Сирии закроют для авиации коалиции и США

Фото: AP/Jon Gambrell

Зоны деэскалации в Сирии будут закрыты для военных самолетов коалиции и США, сообщает ТАСС. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Он пояснил, что в таких зонах вообще не предусматривается работа авиации, добавив, что коалиция должна летать в зоне объектов ИГ (запрещенной в России группировки) и нигде более.

Лаврентьев добавил, что прекращение полетов не прописано в меморандуме. Тем не менее РФ, как гарант будет тщательно отслеживать, чтобы военные самолеты не пролетали над зонами безопасности.

Спецпредставитель президента также выразил уверенность, что страны СБ ООН и ООН одобрят решение о создании подобных территорий в Сирии.

Меморандум о создании зон деэскалации был подписан в Астане 4 мая. Его заверили глава российской делегации Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Турции по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хосейн Джабери Ансари.

