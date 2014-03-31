Летают боком и мажут гнезда ядом: пять самых странных птиц

Сокол. Фото: ИТАР-ТАСС

1 апреля на нашей планете отмечается Международный день птиц (англ. International Bird Day). Заметим, что это не шутка. Такой праздник возник в США в 1894 году и получил популярность благодаря СМИ. Затем его стали массово отмечать во всех штатах, а позднее он пришел в Европу. Редакция M24.ru составила свой рейтинг пернатых созданий.



Самая быстрая

Самой быстрой птицей в мире можно с уверенностью назвать сапсана. Нет, не того "Сапсана", который в буквальном смысле летает по железнодорожным путям, а обычного сапсана, распространенного практически на всех континентах земного шара.

Эта птица на первый взгляд похожа на обычную городскую ворону: у нее черная голова, серое оперение и беловато-серое брюшко. Однако при полете за ней не угонится ни одна пернатая любительница высоты.

По данным орнитологов, сапсан в пикирующем полете может развить скорость до 322 километров в час или 90 метров в секунду. Во время охоты он сначала планирует высоко в небе и высматривает свою жертву. Как только объект нападения зафиксирован, птица приподнимается над ним и под прямым углом резко пикирует вниз, развивая при этом скорость почти реактивного самолета. При приближении к жертве сапсан сильно ударяет "мишень" лапками. От его удара у будущего обеда может даже отлететь голова.

Сапсан. Фото: ИТАР-ТАСС

Самая маленькая и реактивная

Самой миниатюрной птицей является колибри. Ее рост, если так можно сказать, варьируется от 6 до 22 сантиметров. В настоящее время в мире существует около 350 различных видов колибри, которые преимущественно живут в Северной и Южной Америке.

Весят эти крохи от 2 до 15 грамм. Птицу отличает яркий окрас - она может переливаться всеми цветами радуги.

На этом рекорды малышки не заканчиваются. Например, у нее очень сильные крылышки, делающие до 100 взмахов в секунду и позволяющие ей в буквальном смысле застывать в воздухе. Кстати, неопытный человек может с испугу перепутать колибри с шершнем, так как при полете птица издает звук, похожий на жужжание полосатого насекомого.

Кроме реактивных крылышек природа наградила колибри длинным клювом - отличным инструментом для проникновения в самые хитрые цветы для добычи нектара.

Отметим, что колибри умеет летать в бок и задом наперед. Отдельного внимания заслуживает сердце птицы: в состоянии покоя оно бьется с частотой 500 ударов в минуту, а во время физических нагрузок частота биения достигает 1,2 тысяч ударов.

Колибри. Фото : ИТАР-ТАСС

Самая крупная

Самой большой по размеру птицей можно назвать африканского страуса, который при хорошем питании может вырасти до 3 метров в высоту и весить при этом до 175 килограммов. У страуса крепкие, сильные, быстрые ноги, он может носиться по полям и дорогам со скоростью до 70 километров в час. Бегает он стремительно, опираясь при этом на один из пальцев каждой конечности, который заканчивается роговым копытом.

Стоит также отметить, что страусы могут долго жить без воды, получая влагу из поедаемых растений, однако при случае они охотно пьют и обожают купаться.

Страусы. Фото: ИТАР-ТАСС

А среди летающих птиц самой большой является альбатрос, размах крыльев которого может достигать 4 метров. Эти птицы способны преодолевать длительные расстояния. При полете альбатросы используют один из двух возможных технических приемов: динамическое или наклонное парение.

Самая тихая

Среди чирикающих созданий существуют настоящие тихони. Наверное, это мечта любого обладателя попугаев или канареек после нескольких месяцев непрерывного шума с 5 утра. Самая тихая птица на нашей планете - это пищуха обыкновенная. Несмотря на свое смешное название, она издает настолько высокие звуки, что их едва может уловить человеческое ухо.

Пищуха обычно живет в лесах разных типов и гнездится в щелях коры деревьев. Самки обычно откладывают пять или шесть крапчатых розовых яиц.

Пищуха обыкновенная. Фото: Paweł Kuźniar

Самая ядовитая

По мнению специалистов, самой ядовитой птицей в мире считается питоху или дроздовая мухоловка. Некоторые виды этой птицы обладают ядом, который может быть смертельным даже для человека.

Ядовитое у этой пернатой все, начиная от кожного покрова и заканчивая оперением, где содержится сильный токсин - homobatrachotoxin. Его выделяют железы, расположенные на брюшной части тела. Так, чтобы избавиться от паразитов, питоху начинает ерзать по гнезду, и обмазывать его своим ядом.

Питоху. Фото: markaharper1

Александр Горностаев