Новый кот Виктории Бони готовится к переезду из России в Монако

Телеведущая Виктория Боня завела маленького черного кота по кличке Мусик и готовит нового друга к переезду в свой заграничный дом в Монако. Какие домашние питомцы живут в домах звезд российского шоу-бизнеса и Голливуда, читайте в материале Москвы 24.

Виктория Боня и ее кошки Мусик и Мурка

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/victoriabonya

21 июля телеведущая Виктория Боня сообщила в своих соцсетях о пополнении в семье. Блогер опубликовала видео и фото, на которых представила подписчикам котенка с черным окрасом, которого забрала из подмосковного приюта. Питомец получил кличку Мусик. Вика также рассказала подписчикам, что с детства черные коты и кошки приносят ей только удачу.

Пару дней назад модель написала в своем блоге, что у Мусика готовы все документы и справки и на ближайших выходных он полетит в Монако. К слову, там его ждет старшая "подруга" – кошка Мурка. По данным СМИ, животному уже 17 лет, и столько же Вика заботится о своей любимице. Сначала пушистая жила с Боней в столичной квартире, затем в 2011 году телеведущая перевезла ее на Лазурный берег. В мае этого года блогер раскрыла в соцсетях секрет долголетия Мурки: инфлюенсер "каждый божий день" говорит питомице комплименты. По мнению Вики, в этом залог красоты и здоровья братьев наших меньших.

Екатерина Варнава и ее собака Биркин

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/kativarnava

Собака звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы обладает очень необычной внешностью: пес по кличке Биркин имеет длинную шерсть, а для такс она несвойственна.

Юмористка регулярно делится в социальных сетях фотографиями со своим любимцем, и поклонники начали замечать, насколько Биркин напоминает свою хозяйку. По мнению фолловеров, окрас собаки схож с цветом волос Екатерины.

Впервые своего питомца Варнава показала подписчикам в 2020 году. Тогда в интервью изданию Seldon.News она рассказала, что собака, названная в честь бренда сумок, по утрам играет с ее волосами и не любит, когда хозяйка сидит в телефоне. Также Биркин, по словам актрисы, обожает запах кофе.

Алексей Воробьев и его корги

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/mr.alexsparrow

Певец Алексей Воробьев рассказывал в своих соцсетях, что является настоящим любителем собак и предпочитает именно породу вельш-корги. Несмотря на милую внешность и короткие лапки, эти собаки очень активны, так как их раньше разводили для загона скота на ферме.

Воробьев получил своего первого корги по кличке Элвис-Мэлвис в подарок на день рождения от продюсера Екатерины фон Гечмен-Вальдек. Однако пес скончался в конце 2018 года от пневмонии, немного не дожив до 10-летнего юбилея. Певец тяжело переживал смерть четвероногого друга и пообещал больше не заводить собак. Но в 2019 году Алексей показал подписчикам нового питомца – корги по кличке Моцарт.





Алексей Воробьев певец Это не я нашел лучшего друга, а, скорее, мы нашли друг друга.

Сейчас собака вместе с хозяином живет в США. Во время пожаров в Калифорнии в начале 2025 года Воробьев рассказал, что согласился покинуть опасный район только вместе с любимым корги.

Майк Тайсон и его голуби

Фото: Legion-Media/XPOSUREPHOTOS.COM

В доме боксера Майка Тайсона несколько лет жили три бенгальских тигра: Кения, Буря и Борис. Дикие кошки свободно передвигались по комнатам и даже спали с ним в одной кровати. Однако через некоторое время спортсмену пришлось отдать хищников в зоопарк из-за очень дорогого ухода.

После этого у Тайсона появились новые любимцы – голуби. Сейчас он занимается разведением спортивных птиц и выставляет их на соревнования. Спортсмен в одном из интервью признался, что сразу влюбился в голубей, увидев их вблизи.

Шуппет – кошка Карла Лагерфельда

Фото: Legion-Media/Hulu / ФОН

Бирманская кошка умершего в 2019 году дизайнера Карла Лагерфельда по кличке Шуппет стала одной из самых богатых в мире. Модельер завещал ей свои сбережения в размере 200 миллионов долларов. Сейчас за ней присматривает экономка Франсуаза Касот. Животное часто появляется в фотосессиях, посещает салоны красоты и путешествует.

Шупетт прожила у Карла Лагерфельда семь лет – с декабря 2011 года. До дизайнера хозяином кошки был модель Батист Джабикони, он попросил Карла присмотреть за своей любимицей на рождественских каникулах. За короткое время модельер привязался к кошке и отказался возвращать ее другу, пишет издание The Blueprint.

По данным СМИ, у кошки был личный iPad, она ела из фарфоровых мисок за одним столом с Лагерфельдом, имела штат прислуги, в который входили личный повар и даже телохранитель.

В частном самолете дизайнера Шуппет занимала место на коленях у пилота. Кроме того, кошку всегда переносили в сумке Louis Vuitton, а хозяин лично разработал для любимицы косметичку с щетками для ухода.

Тейлор Свифт и ее кошка Оливия Бенсон

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/Taylorswift

У американской певицы Тейлор Свифт три кошки: Мередит Грей, Оливия Бенсон и Бенджамин Баттон. Но самой любимой, судя по публикациям в соцсети, стала именно Оливия, названная в честь персонажа из сериала "Закон и порядок: Специальный корпус". Питомица породы скоттиш-фолд живет у певицы с 2014 года.

В 2019 году Оливия поддерживала свою хозяйку на церемонии вручения премии Billboard Music Awards, а в 2024-м сопровождала певицу в туре Eras, стартовавшем в Майами. В том же году девятилетнюю шотландскую вислоухую кошку признали очень состоятельным домашним питомцем. По данным портала AllAboutCats, ее состояние оценивалось в 97 миллионов долларов.

Сейчас Оливия зарабатывает за счет съемок в клипах хозяйки и рекламных роликах, а также участвует в продвижении собственной линии товаров. Гордая Тейлор часто публикует фото любимицы, которая недавно отметила десятилетие.

