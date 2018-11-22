Смертельный номер: как не стать жертвой атаки цирковых животных

В начале ноября в московском цирке леопард накинулся на 4-летнюю девочку, которая хотела с ним сфотографироваться. По факту атаки до сих пор идет следственная проверка. Этот случай не единственный за последнее время и далеко не первый в России.

Ранее на Кубани возбудили уголовное дело после нападения львицы на маленького ребенка. А поисковик по запросу предоставит множество видео, запечатлевших вспышки агрессии животных по отношению к зрителям, дрессировщикам и друг к другу.

Портал Москва 24 обсудил с известными укротителями степень безопасности цирковых животных для зрителей, методы "воспитания" и узнал, как не спровоцировать "дикие" беспорядки во время выступлений.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

"Мясоед, хищник и убийца". Можно ли приручить тигра?

Аскольд и Эдгар Запашные сегодня, пожалуй, самые известные дрессировщики в России. А их подопечные, львы и тигры, вызывают максимальный интерес, так как работа "на лезвии бритвы" зачастую привлекает наибольшее внимание.

Но братья не боятся, хотя, по их словам, полностью приручить тигра невозможно. "И это зависит не от дрессировки, а от природы, – пояснил Аскольд. – Тигр – чистый мясоед, хищник и убийца. И от него это не уходит никуда".

По словам младшего Запашного, вероятность травм у дрессировщика от большой кошки – 80-90%. А смертельные случаи встречаются не так уж и редко. "Каждый дрессировщик тигров получал от своих животных, если он не совсем новичок", – признался Аскольд.

Звучит и страшно, и интригующе. С учетом того, что братья и в цирке, и на телевидении "целуют" своих подопечных, суют им в рот руки, голову, постоянно находятся в непосредственной близости от животных, а иногда выводят их в свет.

Процесс дрессуры, по словам Запашных, идентичен процессу воспитания. Тигрят и львят принимают в цирк совсем малышами и работают с ними на протяжении всей жизни.



Мы берем детенышей не старше 9,5-10 месяцев. Тигры и львы склонны к анализу, а потому с ними нужно работать сызмальства, чтобы не нанести им моральную травму.



У каждой кошки свое имя, характер и райдер. "К конкретному животному нужно подобрать свой ключ, – делится опытом Эдгар. – Они как люди: есть умные, есть глупые, есть чрезмерно добрые и чрезмерно агрессивные. Но все они склонны любить своих хозяев".

Поэтому братья не прибегают к жестокости во время репетиций, по крайней мере, к физической. "Тигр Мартин прожил со мной 15 лет, – продолжил Эдгар. – И, естественно, несколько раз пытался меня укусить. Мне достаточно было хлопнуть его по морде, крикнуть "Мартин!", отвернуться и уйти. Он меня любил страшно и так это близко к сердцу принимал, что в буквальном смысле страдал: он начинал скучать, мяукать, звать к себе. Но с другими животными такой трюк может не сработать".

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Поощрение для животных всегда комплексное. Братья признают, что кошки, как и мужчины, любят желудком. Поэтому от лакомства не отказывается никто. Но это не все. "За ушами тоже чешем, кто-то может животик подставить", – с улыбкой рассказывает Эдгар. А некоторые животные в качестве похвалы не хотят ни ласки, ни доброго слова, а просто "просят" оставить их в покое.

И все же примерным поведением тигры и львы не отличаются. Случаев агрессии во время выступлений много. "Они дерутся постоянно между собой, – пояснил Эдгар. – Есть коллеги (тигры и львы. – Москва 24), которые их в принципе не устраивают в коллективе по причине, известной только им одним". Дрессировщик же получает свое по инерции. Все как у людей: "попасть под горячую руку", то есть лапу, можно и у больших кошек.

Эдгар привел в пример историю, которая произошла с ним и его "ручным тигром" Рикки во время недавнего выступления.

Он подошел ко мне, как всегда, встал передними лапами на колени, прижался мордой, поцеловал. И потом вдруг открыл пасть, отмахнулся от меня – и пробил клыком мне нижнюю губу.



А дальше тигр начал себя вести как ни в чем не бывало.

Аскольд напомнил, что тигров и львов отвлечь или спровоцировать очень просто. Они никогда не перестают быть хищниками. Есть раздражители, которые пугают кошек, вызывают у них тревогу, и животное из соображений безопасности может избегать объекта: громкие неожиданные звуки, что-то визуальное, что-то новое.

А вот напасть животного провоцируют как раз вещи, вызывающие интерес: одежда определенного формата, например, развевающаяся, или объекты, двигающиеся специфическим образом. Также львы и тигры нападают на слабых, поэтому на детей и инвалидов они реагируют в первую очередь.

Однако братья всегда стараются обеспечить стопроцентную безопасность в зале. Младший Запашный заявил, что во время выступления не допускается даже возможность животным среагировать на кого-то из зрителей. "Они никогда не видят человека в доступном положении, чтобы можно было хотя бы попытаться. Сетка не дает выбежать за пределы манежа, и они об этом прекрасно знают, поэтому агрессии к людям в зале не проявляют", – пояснил он.

Леопард набросился на ребенка в цирке на Цветном бульваре

Но никто не исключает человеческий фактор. По рассказам братьев, иногда появляются люди, которые сами подходят запрещенно близко к манежу.

Мы спросили как-то у мужчины, который подошел близко: "Вы понимаете, что вас могут порвать?" А он ответил, что, может, он этого и хочет. Бывает всякое.



Запашные со своей стороны делают все необходимое, чтобы обеспечить полную безопасность для своих гостей. "Жизнь – такая штука... может случиться все, что угодно, – признался Аскольд. – Мы ведь не можем гарантировать, что солнце завтра не взорвется". Как бы то ни было, до сих пор несчастных случаев в зале у братьев не было. Дети и их родители выходят из зала довольные, счастливые и целые.

Воспитанные дикие кобры. Можно ли доверять змее?

Среди подопечных дрессировщика Михаила Беляева – в основном, питоны, удавы и полоза. Но есть в его коллекции и особо опасные номера с ядовитыми кобрами. Интеллект у змей не настолько развит, как у тигров, однако Михаил настаивает, что это очень умные животные, которые, при правильном подходе, хорошо поддаются воспитанию.

По словам Беляева, дрессировка змеи в большей степени заключается в приучении ее к человеку. И никакой жестокости. Укротитель приоткрыл завесу тайны и поделился одним из приемов, который назвал самым действенным. Он помогает животному привыкнуть к человеческим прикосновениям: три раза в день кладет змею в тканевый мешок и держит на руках по 20 минут. Укусить животное не может, но тепло рук чувствует. И спустя две недели дрессировщик может уже спокойно брать змею на руки без всякой защиты.

В диком мире змеи находятся в постоянном страхе истребления. Новому животному нужно показать, что ты не причинишь ему вреда: не нападешь, не убьешь, не сделаешь больно.



Михаил проделывал такой трюк не только с питонами, растущими среди людей поколениями, но и с абсолютно дикими змеями. Во время путешествия в Индию, используя свой метод, он приручил двух абсолютно диких кобр. "Забрать их с собой в Россию я, конечно, не мог. Поэтому выпустил на волю двух воспитанных кобр, которые, я уверен, никогда не нападут на человека", – рассказал он.

Большинство трюков со змеями основано на их естественном поведении, которое просто нужно правильно поощрять. Михаил заявляет: лучшая награда для них – ласка. Чтобы похвалить змею, достаточно погладить ее по голове, туловищу. А вот лакомства в качестве поощрения исключаются. "Змея не будет брать с рук кусочек еды, – пояснил Михаил. – Для кормления ей нужно войти в режим охоты, а это не так-то просто, особенно во время работы".

В отличие от Запашных, дрессировщик доверяет своим подопечным на 100%. "Я единственный в России могу позволить себе такой трюк – запустить ядовитую змею под одежду. И не переживаю, что она может укусить", – утверждает он.

Но не бывает и без эксцессов во время выступлений.

Один раз к нам на сцену во время трюка с коброй выскочил пьяный мужчина. Змея у меня на руках вытянулась в струну, раскрыла капюшон и застыла, готовая к атаке – встала на защиту друга и хозяина.



Мужчину моментально увела охрана, и обошлось без ЧП.

При этом Михаил не считает, что эти животные не любят пьяных людей. По его словам, они чутко реагируют на агрессию. "Змеи прекрасно чувствуют отрицательные эмоции, недобро настроенных людей. Нет проблем в алкоголе, проблема – в агрессивности некоторых выпивших", – говорит он. Также змея может чувствовать себя не комфортно из-за плохого самочувствия, нервов. Михаил определяет напряженного питомца с первого взгляд: дает остыть, и только потом выводит на публику, или вообще устраивает товарищу выходной.

Напасть на зрителей подопечные Михаила, по его убеждению, не могут. "Мы для них в принципе не форматная еда, и ради наживы никто атаковать не будет. А приступ агрессии может случиться со змеей, если ей сделают больно, или она почует опасность, чего в моих руках не будет – так как они мне доверяют", – поясняет он. Поэтому Михаил заверяет, что его питомцы безопасны на 100% и для зрителей, и для него самого, ведь его опыт и чувствительность к настроению змей позволяют постоянно контролировать ситуацию.

Послушные бобры. Как обидеть грызуна

Дрессировщик Виктор Сильченко, придумывая трюки своим подопечным, также опирается на их естественные способности. "Бобры – грызуны, у них не такой интеллект, как у млекопитающих. Поэтому нам приходится просто поощрять их природные умения", – говорит он.

Никакого кнута. Большинство своих любимцев Виктор с раннего детства выкармливал с помощью соски. Поэтому бобры воспринимают опекуна как представителя своего рода. А значит, резко реагируют на смену его интонации. "Мне достаточно прикрикнуть, как на собачку, и они сразу все понимают, – рассказывает Виктор. – А спокойное отношение и никакой агрессии – лучшее для этих животных поощрение".

Девочка, которую укусила львица, вышла из комы

По словам дрессировщика, бобра очень сложно сбить с толку. Его подопечные привыкли и к громким звукам, и к присутствию посторонних – как людей, так и животных – и к музыке с ярким светом. Однако спровоцировать животное можно.

"Если наступить бобру на хвост или на лапку – как же ему защититься? Естественно – будет кусаться. У нас был случай, когда мой ассистент неаккуратно и раньше времени достал животное из бассейна – и получил за это. Бобр его укусил", – рассказывает Виктор. У грызунов очень острые зубы. А смертельные случаи столкновений с бобрами встречаются не так уж и редко.

Совсем недавно слышал историю, как подвыпившие рыбаки хотели сделать селфи с диким бобром. Животное укусило одного из мужчин, и довезти до больницы его не успели.



Однако во время представлений у Виктора и его подопечных никогда не было даже намека на ЧП. "Бобер никогда не побежит атаковать зрителя, – уверяет он. – Однако и люди должны вести себя аккуратно. Мы всегда просим не вставать со своих мест, не подходить и не пытаться дотронуться до животных, когда они на манеже – соблюдать простую, но необходимую технику безопасности". Но стопроцентной гарантии дрессировщик не дает, так как может полностью отвечать только за бобров, но не за зрителей.

"Я здесь главный". Как воспитать обезьяну

Фото: ТАСС/Александр Яковлев

Подопечные к Азизу Аскаряну поступают в очень малом возрасте – "как грудные дети". И первый этап их знакомства заключается в том, что дрессировщик кормит животных из бутылочки, качает на руках, греет по ночам теплом своего тела.

"Вскоре они понимают, что я им и отец, и брат, и защитник, и друг, и хозяин, – рассказывает Азиз. – Но со временем обезьянам нужно показать свой характер". Так что у дрессировщика нет возможности дать слабину – его подопечные всегда начеку, и мягкотелость не будет играть в его пользу.

С детства каждое животное получает имя. "Это очень умные создания, свои клички они запоминают и всегда знают, к кому я обращаюсь", – рассказал Азиз. Поэтому во время трюков каждая обезьяна может получить словесное наказание за плохое поведение. "Никаких палок! – возмущается Азиз. – Накричать или дать ладошкой по заднице – это максимум, но очень действенный". А если животное все делает правильно, его хвалят, по выражению Азиза, "как детину". "В качестве поощрения очень любят изюмчик или конфеты "Ментос". Шоколад тоже в почете, но его используем крайне редко, ведь он вреден для них", – добавляет наставник.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Однако и добрый друг может сделать больно. Шимпанзе и орангутанги, с которыми работает Азиз, имеют очень сильные руки и крепкие зубы. И иногда они используют их против коллег дрессировщика. "Такое бывает часто по моей вине. Если я случайно захожу в обезьянник, когда там убирается мой ассистент, животное может укусить его или ударить – чтобы доказать преданность мне одному. Это некая провокация", – говорит он.

Но случаев нападения на зрителей в практике Азиза не было никогда. "Они у меня приучены и к людям, и к шуму, и к свету. Я всегда на репетиции зову посторонних, чтобы обезьяны привыкли и не отвлекались во время выступлений", – делится секретами он. Поэтому примат никогда не прервет номер, чтобы побежать в зал кормить кого-то из зрителей кулаками.

Максимум, что могут сделать мои "дети", – подраться на сцене между собой. Тогда я одного фигуранта просто увожу за кулисы, а сам встаю на его место, "превращаюсь" в обезьяну и доигрываю номер.



Зритель, по словам дрессировщика, даже не понимает, что что-то пошло не так.

Но несчастных случаев, когда обезьяна причиняла вред людям, много, в основном, у тех, кто зарабатывает на фото с животными. И Азиз уверен, что причины такого поведения существует только две: животному сделали больно зрители, или заводчик измотал своего подопечного. "Я бы вообще запретил частным лицам иметь обезьян. Они только и делают, что зарабатывают на них, а ухаживать за животным не умеют", – заявляет он.

Спокойный как слон. Можно не бояться?

Фото: ТАСС/Интерпресс/Елена Пальм

Андрей Дементьев-Корнилов никогда не делает больно индийским слонам, с которыми в настоящее время работает. "И Россия, и весь мир перешли на гуманные методы дрессировки", – говорит он. Андрей уверен: работник, в первую очередь, должен понимать повадки животного, его природу, чтобы успешно выступать на арене вместе со своими подопечными.

Что касается слонов, как и у бобров, в основе их трюков лежат естественные способности. Андрей начинает работу с ними с раннего возраста. "Первая репетиция – игры: смотрим, кто на что способен. Выбираем отдельные элементы. И потом нам остается их зафиксировать", – рассказывает дрессировщик.

А фиксируют просто – никакого кнута, только поощрение. По словам Андрея, слоны очень любят есть: они отдают этому занятию до 18 часов в сутки. "Поэтому за хорошую работу они получают больше яблок или бананов и обязательно обращают на это внимание. Думают: "Так, за это я получил больше еды, значит надо делать так и дальше", – поясняет он.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

При этом дрессировщик считает слонов безопасными только на 80%. Бывает всякое, а они, в первую очередь, дикие звери.

У нас была африканская слониха, с которой работал мой папа. После его смерти, она перестала воспринимать авторитеты среди людей, и в течение месяца сначала напала на мою маму, а потом и на старшего дрессировщика.



Слониха выражала агрессию и пыталась их придавить.

С Андреем подобных случаев не происходило. И работает он только с индийскими слонами, которые привыкли к взаимодействию с людьми. Африканские особи, в отличие от них, слишком строптивые. Но чтобы избежать подобных инцидентов и обеспечить безопасность зрителей, к отбору слонят Андрей относится с особой тщательностью. "Мы всегда внимательно смотрим на малышей. И тех, что сызмальства проявляют агрессию, мы просто не берем", – утверждает он.

Дрессировщики делают со своей стороны все возможное, чтобы не давать возможности животным даже подумать об атаке на гостей цирка. В остальном, безопасность зрителей зависит от их собственного поведения.

Как вести себя рядом с цирковыми животными 1. Лучше всего – держите дистанцию. Если чувствуете страх и неуверенность – не подходите к животным, даже если разрешил дрессировщик;

2. В присутствии животных не машите руками, не повышайте голос, не наклоняйтесь к ним лицом, не поворачивайтесь спиной;

3. Не касайтесь зверей: не гладьте, не берите их на руки, не пытайтесь покормить;

4. Во время выступления животных не покидайте своих мест, не делайте резких движений, не подходите к манежу или сетке, натянутой вокруг него, не кидайтесь ничем в животных;

5. Не теряйте из виду маленьких детей, не подпускайте их близко к животными, не позволяйте бегать и кричать – это может напугать зверей.

Лучше всего – держите дистанцию. Если чувствуете страх и неуверенность – не подходите к животным, даже если разрешил дрессировщик;В присутствии животных не машите руками, не повышайте голос, не наклоняйтесь к ним лицом, не поворачивайтесь спиной;Не касайтесь зверей: не гладьте, не берите их на руки, не пытайтесь покормить;Во время выступления животных не покидайте своих мест, не делайте резких движений, не подходите к манежу или сетке, натянутой вокруг него, не кидайтесь ничем в животных;Не теряйте из виду маленьких детей, не подпускайте их близко к животными, не позволяйте бегать и кричать – это может напугать зверей.

Анастасия Павелко