Все на слет: какие мероприятия приготовила Москва ко Дню орнитолога

Более 30 мероприятий, приуроченных ко Дню орнитолога, пройдет в Москве до конца февраля. Для горожан приготовили мастер-классы, кинопоказы, экскурсии, посвященные птицам. Расскажем, где можно смастерить кормушку, а где – узнать все самое интересное о столичных пернатых.

Птичий марафон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Эколого-просветительские центры департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы с 14 по 25 февраля проведут экомарафон "Птичий слет". Акция приурочена ко Дню орнитолога, который отмечают 19-го.

Для горожан приготовили более 30 мероприятий, посвященных птицам: экскурсии, квесты, игры, мастер-классы, просветительские лекции, кинопоказы.



пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы На московских природных территориях в разное время встречается около 270 видов птиц, около 100 из которых осенью отправляются в теплые страны. Еще порядка 20 видов выбирают столицу для зимовки, прилетая с севера.

По данным ведомства, 88 видов пернатых занесено в Красную книгу Москвы. Основное место их обитания – особо охраняемые природные территории столицы. Специалисты добавили, что птицы уничтожают насекомых-вредителей, распространяют семена растений, регулируют численность беспозвоночных (насекомых, паукообразных, червей) и грызунов.

События в экоцентрах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 1 по 29 февраля в экоцентре "Лесная сказка" в природно-историческом парке "Битцевский лес" будет проходить QR-квест "Дари тепло". Для этого нужно заранее приготовить правильный корм (несоленые и нежареные тыквенные или подсолнечные семечки, животный жир без соли и специй, просо, овсяные хлопья, орехи или желуди). Затем участникам предстоит гулять по парку и выполнять различные задания, в том числе по кормлению птиц. Начало в 10:00.

Там же 18 февраля в 14:30 организуют кинопоказ документального фильма "Повесть о белых журавлях". Зрители узнают много интересных фактов об этих птицах.

В экоцентре "Воробьевы горы" 16 февраля в 11:30 пройдет просветительская акция "Кормите птиц правильно". Там участники узнают о полезных угощениях для пернатых.

Смастерить экокормушку из подручных материалов смогут посетители экоцентра "Экошкола Кусково": 17 февраля в 14:00 там состоится мастер-класс "Съедобная кормушка".

В экоцентре "Кузьминки" 19 февраля в 14:30 горожане смогут принять участие в "Орнитологической прогулке", во время которой можно будет понаблюдать за самыми разными обитателями парка.

А в экоцентре "Пчеловодство" на ВДНХ 20 февраля в 15:00 состоится тематическое занятие "Зимующие птицы в Москве". По словам организаторов, гости познакомятся с многообразием пернатых столичного региона, а также особенностями их поведения и питания в зимой.

На мероприятия необходима запись по телефону экоцентров. Подробная афиша и контакты можно найти по ссылке.