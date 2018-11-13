Моя собака – лучшая! Призеры Европы о том, как сделать из вашего пса чемпиона

В России уже давно очень популярны всевозможные соревнования для собак. Портал Москва 24 пообщался с хозяевами питомцев-победителей и выяснил, как сделать из вашего пса чемпиона.

Полина Ильина. Фото предоставлено автором материала

Хвостатый спортсмен

Первые выставки собак создавались еще в XIX веке исключительно для племенного разведения. Чтобы отсеять агрессивных или неуправляемых животных, собакам устраивали своеобразные смотрины, где помимо экстерьера проверяли четкость выполнения команд. Из подобных выставок вырос уже полноценный кинологический спорт.

В 1970-х годах в Европе начинает развиваться аджилити (бег с собаками через препятствия – прим.ред.), в США набирает популярность флайбол, в котором пес должен как можно быстрее принести хозяину мяч. Сейчас в мире насчитываются десятки видов соревнований, у нас в стране только за последний год в них приняли участие больше 50 тысяч человек со своими питомцами. Один из видов состязаний – кинологический фристайл, или танцы с собаками, сейчас все больше набирает популярность. В последние годы сборная нашей страны несколько раз занимала первые и призовые места по этой дисциплине.

Полина Ильина – многократный чемпион и призер мира и Европы по танцам с собакой, свою первую международную награду она получила в 2012 году. Но четвероногого питомца она завела еще в середине 1990-х. "В 1995 году я училась в институте на программиста и решила завести себе ротвейлера. Сначала ни о каких состязаниях не думала, но потом в группе, куда я ходила с собакой на дрессировку, предложили попробовать сходить на соревнования по послушанию и защите. Это в 1996-м или в 1997-м было. Я поучаствовала, мне стало интересно, начала их регулярно посещать. Я сама до этого была спортсменом, еще со школы спортивной ходьбой занималась, и вполне успешно. А в 1999-м году я увидела первый видеоролик по танцам с собаками", – рассказывает Полина.

Эта дисциплина называется "Движение рядом под музыку". Есть несколько положений собаки у хэндлера (человек, показывающий собаку) – рядом, спереди, сзади и так далее. Танец состоит из показа точных команд на положение и элементов фристайла, вроде "зайчиков", "лапочек" или "кружочков", чтобы дополнить танец. Важно, чтобы собака шла красиво и подчинялась ритму музыки.



Полина Ильина. Фото предоставлено автором материала

Любая порода, любой возраст

Серьезного порога вхождения в эту дисциплину нет. Единственная необходимость – начинать тренировки с собакой с щенячьего возраста. Полина Ильина рассказывает, что первую собаку для выступлений она начала тренировать, когда питомцу было семь месяцев, и некоторые проблемы потом приходилось долго исправлять. Оптимальный возраст пса для старта занятий – два-три месяца, в этом случае, если есть тренер, у которого уже выработана тактика воспитания, никаких проблем не возникнет.

Конечно, специалисты советуют заниматься с собакой вне зависимости от того, планируете ли вы участвовать в соревнованиях или нет. Как минимум, вы сможете научить пса общему послушанию и заодно узнать его получше. Индивидуальные занятия в Москве можно найти от 1000 рублей в час, групповые обойдутся в 10 раз дешевле. Проходить целый курс обучения не обязательно, вы можете уточнить нужные вам вопросы и продолжить заниматься самостоятельно.

Специальных требований к породе собаки нет, выступать могут и питбули, и шпицы. Всё больше зависит от индивидуального характера пса – не каждый питомец может долго концентрировать внимание, а это нужное качество для тренировок. Для хэндлера вообще никаких ограничений нет.

Многократная чемпионка Европы по танцам с собаками Тамила Бутримова рассказывает, что выступают на соревнованиях самые разные люди. "Чемпионка Швейцарии в 65 лет стала чемпионкой мира, а начала танцы в 60 лет. У нас дети с четырех-пяти лет выступают. Правда, бабушка учила послушанию, но трюкам ребенок обучал уже сам. Возраст не имеет значения. Да вообще никаких ограничений нет – у нас есть девочка в Екатеринбурге, у нее одна нога короче, чем другая, она с палочкой выступает. Есть в Петербурге девочка-колясочница, хорошие результаты показывает на соревнованиях. Аутисты у нас занимаются и тоже добиваются результатов, у них самих состояние улучшается, взаимопонимание с людьми", – рассказывает Тамила.

Прогулки и взаимопонимание

Тамила Бутримова. Фото предоставлено автором материала

Тамила Бутримова – действующая чемпионка Европы по танцам с собаками. В середине 2000-х она уже участвовала со своим питомцем на выставках и на одной из них увидела соревнования по аджилити. После нескольких чемпионатов Тамила решила сменить дисциплину и попробовала танцы с собаками. "Первым человеком, который ввел в нашу страну этот вид спорта, была Полина Ильина. В Петербурге его у нас вообще не было, мы пригласили к нам Полину и начали активно заниматься. На сегодня я уже попала в сборную России, третий год с командой представляем страну на чемпионате мира и Европы", – рассказывает Тамила.

По словам Тамилы, главная составляющая в удачном выступлении – взаимопонимание с собакой. Если питомцу не будет интересно, смысл занятий с ним теряется, красивого танца все равно не получится. "Прекрасно будет жить семейная пара, если с мужем хорошие отношения, здесь примерно так же". Она добавляет:

Если у собаки нет с вами связи – нет и концентрации, очень сложно составить танец, он ведь строится не только на трюках, но и на взаимодействии. Это то же самое, как танго станцевать: если ваш партнер не захочет на вас смотреть, то какое же это танго!



Кроме взаимопонимания, спортсмены советуют наладить режим дня. Прогулки с собакой утром и вечером по 40 минут, два-три раза в неделю – занятия с питомцем на площадке. Кстати, их можно объединить с выгулом, это сэкономит ваше время, а тренировки все равно редко превышают 40-60 минут, собаке сложно дольше концентрироваться. Полезно будет периодически посещать собачьи выставки и соревнования как посетитель – ваш питомец будет привыкать находиться в толпе и спокойно общаться с другими собаками.

Президент РКФ Владимир Голубев вместе со сборной. Фото: пресс-служба РКФ

Дом для чемпионов

Главной проблемой все спортсмены называют отсутствие места для занятий. Даже с обычными площадками для выгула собак бывают проблемы, а для любой тренировки, особенно с нашей долгой зимой, нужны закрытые пространства. Для танцев с собаками это особенно актуально, выступают ведь участники в костюмах – на улице пес его моментально испачкает.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что в федерации ищут решения этой проблемы. По его словам, РКФ ведет переговоры с конно-спортивным центром в Дмитровском районе МО, но это временное решение. "Мы сейчас разрабатываем проект частно-государственного партнерства и строительства нового центра на территории Москвы. И по этому поводу готовим обращение на имя мэра", – пояснил он.

Из отсутствия площадки вытекает и вторая проблема – финансовые затраты. Помимо специального питания для собак и оплаты услуг тренера, для полноценных занятий нужную площадку приходится арендовать. По словам спортсменов, затраты на помещение могут в три-пять раз превышать расходы на инструктора. Ощутимо легче заниматься в летние месяцы, когда отпадает нужда в закрытом помещении. Да и многие элементы можно отрабатывать дома. Полина Ильина делится своим подходом к тренировкам: "Я в среднем со своими собаками занимаюсь дома три раза в неделю, вывожу на занятия – также трижды в неделю, один день – выходной".

Человек собаке друг

И в танцах с собаками, и в аджилити, и в других состязаниях на первом месте для пса не физическая подготовка, а послушание.

Президент Союза кинологических организаций России, эксперт международной категории Владимир Уражевский объясняет, что для собаки физические упражнения – это прогулка, свободная зарядка утром: "Это то, что и человеку каждому необходимо, по утрам пять минут пресс покачать, чтобы живот не висел. А на выступлениях главное, чтобы собака была воспитанная. Не так, что взяли собаку, и она растет, как трава – ни в коем случае. Если человек любит собак, то должен ответственно подходить к этому. На улицу гулять выходить с пакетиком, чтобы убирать за своей собакой, не отпускать без поводка, даже если не лает и не бросается. К сожалению, у нас в стране все еще низкая культура содержания питомцев", – говорит Владимир.

Выступление участников сборной. Фото: пресс-служба РКФ

О развитии ответственного собаководства говорят и специалисты РКФ, и спортсмены. По их словам, к собакам нужно подходить так же ответственно, как и к детям. Полина Ильина советует перед покупкой питомца пообщаться с владельцами и не воспринимать животное как игрушку. "Иногда относятся как к компьютеру. Включил-выключил, надоело – поставил в сторону. Но собака – живое существо, с ней даже сложнее, чем с ребенком. Его можно вырастить до 16-18 лет и отпустить, в какой-то момент самого отправить в школу. Собака всегда остается при хозяине, два раза в день с ней гулять надо, чтобы она дома не хулиганила, общаться, тратить время и средства. У животных нет клавиши "вкл/выкл", это другое", – рассказывает чемпионка.

В этом случае спортивные состязания с собаками могут стать отличным вариантом. "Мне нравится, когда дети приходят на занятия, они очень хорошо находят общий язык с собаками, да и сами ребята учатся взаимопониманию, – говорит Тамила Бутримова. – В Европе в сборных детей нет, и когда мы приезжаем с подростками, то это прям вау. И с собаками то же самое: Россия – единственная страна, которая представляет на чемпионате разные породы, к примеру стаффбули. Мы как такое яркое пятно на мировом уровне".