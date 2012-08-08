В ГЦСИ открылась выставка работ Михаила Шварцмана

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В ГЦСИ открылась выставка работ художника Михаила Шварцмана и его учеников: Валерия Башенина, Дмитрия Горохова, Никиты Медведева, Дмитрия Комиссарова, Анатолия Чащинского и других. Об этом говорится на сайте Государственного центра современного искусства.

Михаила Шварцман - российский художник-авангардист (1926–1997). В 1975 году он организовал "Иератическую школу" живописи с группой учеников. Термин произведен от древнегреческого hieros – "священный", "знаковый". Особую роль в методе художника играл непрерывный диалог между Мастером и учениками.

В своем творчестве художник обращался к сложным философско-религиозным аспектам бытия и раскрывал метаморфозы жизни Вселенной.

Выставка будет работать до 19 августа по адресу: улица Зоологическая, 13.