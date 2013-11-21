Начались выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе в Казани

Страховая компания начала выплаты родственникам погибших в Казани

Первые страховые выплаты уже начали получать родственники жертв авиакатастрофы под Казанью. Об этом на заседании президиума правительства сообщил министр транспорта Максим Соколов.

Как сообщает телеканал "Москва 24", в настоящее время опознание погибших при крушении Boeing-737 продолжается. Останки двух жертв катастрофы уже передали родным.

По предварительным данным, технических неполадок у самолета не было. Расшифровкой содержимого "черных ящиков", а также данных с диспетчерских компьютеров в данный момент занимаются в московском центре межгосударственного авиационного комитета.

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. Погибли все находившиеся на борту, - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, самолет упал в 19.25 при заходе на посадку, после чего загорелся. Лайнер принадлежал авиакомпании "Татарстан".