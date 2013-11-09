Более 1200 человек погибло в результате тайфуна на Филиппинах

Фото: ИТАР-ТАСС

Число жертв тайфуна "Хаян" на Филиппинах превысило 1200 человек, передает Reuters со ссылкой на Красный крест Филиппин.

Так, в прибрежном городе Таклобан было найдено около 1000 тел погибших, еще 200 человек умерли в провинции Самар. Как отмечает BBC, по меньшей мере 100 человек ранены, число пропавших без вести неизвестно.

Кроме того, тайфун разрушил терминал местного аэропорта.

Накануне на центральные острова Филиппин обрушился тайфун "Хайян", ставший сильнейшим в этом году. В частности, он затронул острова Лейте, Самар и туристический остров Боракай.