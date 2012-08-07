МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве

Фото: Москва 24

В течение дня в Москве ожидаются локальные грозы и усиление ветра до 17 м/с, предупреждает столичное ГУ МЧС РФ.

При порывах ветра прогнозируются повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций, повреждение автотранспорта, обрушение слабо укрепленных конструкций, частичный повал деревьев, сообщается в пресс-релизе.

МЧС не рекомендует во время грозы разговаривать по сотовому телефону, держаться за металлические предметы, находиться вблизи отдельно стоящих деревьев, высотных зданий и на возвышенностях.

Напомним, несмотря на грозы и ветер, синоптики обещают, что сегодняшний день будет одним из наиболее жарких за лето.