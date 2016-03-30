Почти каждый четвертый москвич предрасположен к диабету

Фото: ТАСС/PA Photos/Nick Ansell

У более чем 23 процентов москвичей высок риск развития диабета, передает Агентство "Москва" со ссылкой на главного эндокринолога столичного департамента здравоохранения Михаила Анциферова.

По его словам, всего в столице 343 тысячи больных диабетом. Среди них диабет первого типа диагностирован у 21 тысячи, а диабет второго типа – у 322 тысяч человек.

"Таким образом, 29 процентов населения уже больны сахарным диабетом или входят в группу высокого риска его развития", – пояснил врач.

По словам Михаила Анциферова, на двух выявленных больных сахарным диабетом приходится один больной с еще не установленным диагнозом, тогда как в России это соотношение составляет один к одному. "Это свидетельствует о высоком уровне выявляемости заболевания в столице", – отметил главный эндокринолог города.