Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля 2015, 10:10

Общество

Более 20 пострадавших при пожаре в общежитии находятся в тяжелом состоянии

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

После пожара в общежитии на юго-западе столицы в тяжелом состоянии находится 21 человек, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента здравоохранения.

Всего на утро зарегистрировано 43 пострадавших. Из них госпитализированы 37. При этом 21 человек находится в тяжелом состоянии, восемь в состоянии средней тяжести, семь - в удовлетворительном состоянии.

Ранее M24.ru сообщало, что в общежитии медицинского университета имени Пирогова (РНИМУ), расположенном на юго-западе столицы, произошел пожар.

Сообщение о возгорании по адресу улица Академика Волгина, дом 39, корпус 1 поступило в 22:21. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Причиной пожара, по предварительной версии, стал взрыв микроволновой печи. Проживавшая в комнате на седьмом этаже студентка из Малайзии разогревала ужин в микроволновке.

По всей видимости, электроприбор оказался неисправен и взорвался, из-за чего загорелись находившиеся поблизости от него вещи.

здравоохранение больницы РНИМУ имени Пирогова пострадавшие департамент здравоохранения Москвы чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика