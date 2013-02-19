Более 800 москвичей подали заявку на приватизацию на портале госуслуг

Фото: pgu.mos.ru

На столичном портале госуслуг заявление на оформление муниципальных квартир в собственность подали более 800 человек. Об этом в пресс-релизе сообщил департамент информационных технологий Москвы.

Как отмечают в ведомстве, услуга стала доступна на портале в декабре 2012 года. Тогда приватизировать жилье могли только граждане, проживающие в одиночестве. С февраля 2013 года оформить квартиру в собственность могут и заявители в составе семьи.

Для оформления услуги необходимо, чтобы все прописанные в квартире родились в Москве или же проживали здесь с 1991 года. Также в составе семьи не должно быть сирот и лиц, официально признанных недееспособными.

"К электронному заявлению можно прикрепить копии документов, подтверждающих право на занимаемую жилплощадь, выписку из домовой книги, кадастровый паспорт квартиры или комнаты, единый жилищный документ, экспликацию помещения, а также разрешение на перепланировку, если она проводилась", – говорится в сообщении департамента IT.

Если все бумаги в порядке, то заявителю будет нужно только прийти за результатом в территориальное подразделение департамента жилищной политики. Заявление на бесплатную приватизацию должны рассматривать не больше двух месяцев.

Напомним, 19 февраля Госдума приняла в первом чтении и в общем закон о продлении бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2015 года. Все депутаты проголосовали "за". Бесплатная приватизация должна была закончиться 1 марта этого года. Однако на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин считает необходимым поднять вопрос о продлении срока приватизации еще ориентировочно на два года. Ранее срок окончания приватизации продлевали два раза.