Переболевшие лихорадкой Зика могут быть заразны в течение полугода

Фото:ТАСС/Олег Булдаков

Переболевший лихорадкой Зика остается потенциально заразным в течение полугода после выздоровления, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача РФ Анну Попову.

"К сожалению, это заболевание пока не так хорошо изучено. Мы знаем, что 80 процентов заболевших переносят заболевание бессимптомно, но вирус благополучно живет в его организме, размножается и выделяется в окружающую среду. Пока нет точных данных, как долго человек переболевший выделяет возбудитель вируса в окружающую среду.

На сегодня знаем, что вирус живет в слюне и в мужских половых секретах достаточно долго. Если раньше мы говорили о 28 днях, то сейчас ВОЗ говорит уже, что может быть до шести месяцев", – рассказала Попова.

Глава Роспотребнадзора рекомендовала избегать посещения стран, где зарегистрированы случаи природного заражения вирусом Зика. Список этих 36 государств размещен на сайте Роспотребнадзора.

"В случае, если вы там оказываетесь, нужно максимально обезопасить себя от этого насекомого – использовать накожный репеллент, кремы, аэрозоли внутри помещения, полог над кроватью и сетки на окнах. Обязательно ношение максимально защищающей кожные покровы одежды светлого цвета", Отметила главный санитарный врач.

Кроме того, следует позаботиться о максимальной защите в случае полового контакта.

По словам Поповой, в настоящее время три научно-исследовательских института Роспотребнадзора проводят исследования организма человека на наличие этого вируса.

Ранее Попова сообщила, что Роспотребнадзор проведет в ряде российских регионов обработку специальными средствами мест, где могли бы размножаться комары-переносчики вируса Зика.Глава Роспотребнадзора отказалась назвать опасные регионы, уточнив только, что в России их несколько.

При этом Попова подчеркнула, что вся территория РФ полностью безопасна для отдыха в любое время года.

Лихорадка Зика – инфекционная болезнь обезьян, иногда передается человеку через комаров или половым путем. Болезнь характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у ребенка микроцефалию с вероятными тяжелыми поражениями мозга.

Вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, в Южной и Северной Америке, в Тихоокеанском регионе. В Западном полушарии она сейчас особенно быстро распространяется: вирус проник более чем в 20 стран из 55, хотя в мае прошлого года заболевшие были только в Бразилии.

На данный момент не существует вакцины или лекарства для предотвращения заболевания лихорадкой Зика. Однако при инфицировании симптомы можно облегчить с помощью обычного парацетамола.