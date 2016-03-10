Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 71,2 года. Об этом рассказала глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.

По ее словам, в большей степени рост показателей касается мужчин. Она отметила, что этому способствовали изменение образа жизни, уменьшение курения и бытового алкоголизма.

"Смертность трудоспособного населения существенно снизилась, на 4,5%, это больше 21 тысячи 200 человек. Прежде всего, это мужчины в возрасте от 35 до 60 лет", – заявила Скворцова.

При этом, по словам главы Минздрава, в прошлом году младенческая и материнская смертность сократилась на 12% и 11%, соответственно. Скворцова также рассказала о продолжающейся тенденции старения населения.

"24% нашего населения – это уже лица старше 60 лет, вклад в смертность старших возрастных групп составляет 74,5%", – сказала глава ведомства.