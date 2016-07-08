Столичные врачи смогут заявить в сети о своих правах

Фото: m24.ru

Врачи и другие медработники смогут через интернет сообщить о нарушении их прав, сообщает mos.ru. В столице заработала онлайн-приемная уполномоченного по защите прав медицинских работников.

Через сайт правамедработников.москва медики могут также направить свои предложения и замечания, связанные с организацией или оказанием медицинской помощи пациентам.

"На сайте есть удобная и простая форма отправки сообщений, которой может воспользоваться любой желающий. Уже в первые часы работы на указанный адрес стали поступать обращения и предложения от медиков. Как таковых жалоб или каких-то доносов-наветов нет. Все поступающие письма можно разделить на две категории: запрос консультации, иногда юридической, и какие-то рациональные предложения по организации медицинской помощи", – пояснила уполномоченная по правам человека Светлана Мирзахамидова.

По ее словам, за первые 100 дней работы на посту уполномоченного по правам медицинских работников она получила несколько десятков обращений.

"В подавляющем большинстве случаев речь шла о конфликтах между коллегами. Была одна жалоба на унижение чести и достоинства по национальному признаку. Этот инцидент мы разбирали вместе с администрацией медучреждения и врачебным активом, в итоге всё закончилось абсолютной моральной реабилитацией пострадавшего врача", – рассказала она.

Институт уполномоченного по правам медицинских работников был создан в марте 2016 года по инициативе департамента здравоохранения Москвы и столичного профсоюза медицинских работников. В задачи омбудсмена входит рассмотрение обращений медицинских работников по вопросам нарушения их прав, а также предложений, направленных на улучшение условий труда. Кроме того, он готовит рекомендации по защите прав и интересов медработников и контролирует соблюдение профессиональной этики.

Сегодняшний день уже в четырех медучреждениях – в поликлинике № 2 на юге столицы, диагностических центрах № 3 (ЮВАО) и № 5 (СВАО), а также ГКБ имени А.К. Ерамишанцева – действуют советы по защите прав медицинских работников.

В них вошли представители всех филиалов и руководители первичных профсоюзных организаций. Пока они работают в пилотном режиме. До конца года подобные советы будут созданы во всех медучреждения столицы.