01 октября 2014, 13:26

Общество

Челюстно-лицевой госпиталь станет клинической базой МГМСУ им. Евдокимова

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Е.Самарин

Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов станет клинической базой Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

"Сюда переведут университетские кафедры, а к лечению пациентов привлекут лучшие силы московской стоматологии и челюстно-лицевой хирургии", - отметил Печатников.

По его словам, преподаватели смогут обучать студентов без отрыва от работы в медучреждении. Сейчас во всех больницах города создаются специальные условия, чтобы преподаватели вузов могли и лечить, и учить одновременно.

В свою очередь главный столичный стоматолог Илья Рабинович добавил, что новый челюстно-лицевой госпиталь сможет обслуживать до 30 тысяч человек в месяц.

Напомним, в среду после реконструкции открылся госпиталь челюстно-лицевой хирургии для ветеранов войны. В церемонии открытия принял участие мэр столицы. Учреждение специализируется на челюстно-лицевой хирургии и ранней диагностике стоматологических заболеваний.

Сергей Собянин открыл уникальный госпиталь челюстно-лицевой хирургии

"По сути, мы заново реконструировали, возродили клинику, которая сейчас отвечает лучшим мировым стандартам. В России ничего подобного нет ни по технологиям, ни по оборудованию, ни по диагностике", - сказал мэр Москвы.

В рамках ремонта поликлиники и стационара были усилены железобетонные перекрытия, утеплен фасад, установлены пластиковые окна, заменены четыре лифта, построены три подъемника для маломобильных граждан. Кроме того, полностью были заменены инженерные сети, созданы системы подачи медицинских газов - кислорода, сжатого воздуха, закиси азота.

Также были созданы два операционных блока, перевязочные, палаты реанимации, 18 стоматологических кабинетов, кабинет компьютерной томографии, 4 кабинета дентального рентгена и приемные кабинеты. Всего в стационаре располагается 117 коек и 60 стоматологических кресел. Стоит отметить, что все палаты маломестные, кроме того, в каждой имеется санузел с душем.

"Оборудование до этого (капитального ремонта - M24.ru) было самое обычное, на сегодняшний день - суперсовременное оборудование, которое можно сравнить с оборудованием в Европе и в самых развитых странах", - уточнил главный врач госпиталя Виктор Бельченко.

Всего в ходе капитального ремонта в госпитале установили 6,2 тысяч единиц современного медицинского оборудования. Помимо самого госпиталя, также была благоустроена и прилегающая территория.

Госпиталь был основан в начале Великой Отечественной войны. В то время специалисты, в основном, лечили челюстно-лицевые ранения. Так, с 1941 по 1945 годы здесь побывало около 10 тысяч военнослужащих. Медицинское учреждение специализируется на хирургии, профилактике и ранней диагностике стоматологических заболеваний и их лечении.

Сейчас медицинский центр включает в себя здания стационара и поликлиники, которые соединены переходом между собой. Общая площадь госпиталя составляет около 12 тысяч квадратных метров. Госпиталь расположен по адресу улица Лестева, дом 9.

