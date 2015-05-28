Электронные сигареты могут стать лекарствами

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Электронные сигареты следует законодательно приравнять к медицинским препаратам, считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей, член общественного совета Минздрава России Дмитрий Янин. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Москве.

"Общее понимание есть следующее: скорее всего, электронные сигареты останутся на рынке, будут регулироваться как медицинские изделия, скорее всего реклама электронных сигарет будет ограничена", – приводит ТАСС слова Янина.

По мнению чиновника, электронные сигареты должны использоваться по назначению врачей во время никотиновой заместительной терапии. Дмитрий Янин подчеркнул, что никотин не является безобидным веществом, поэтому "использование электронной сигареты без рекомендации врача очень опасно".

Сейчас электронные сигареты в России разрешено использовать в публичных местах. Официальных рекомендаций запрещать повсеместно использование электронных сигарет нет, отметил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.

Ранее японские ученые выяснили, что электронные сигареты в 10 раз опаснее, чем обычные, поскольку в них содержится больше канцерогенов.

Огромное количество формальдегида и ацетальдегида было обнаружено в нескольких образцах жидкости для электронных сигарет. Ученые отметили, что концентрация вредных веществ становится наиболее опасной, когда устройство перегревается.

Сейчас правительство Японии изучает вопрос более жесткого регламента продажи электронных сигарет. А в августе Всемирная организация здравоохранения призвала правительство запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним.

По мнению некоторых ученых, электронные сигареты вызывают полноценную никотиновую зависимость. К тому же они провоцируют у человека развитие рака. Несмотря на широкое распространение электронных сигарет, специалисты до сих пор не знают обо всех их побочных эффектах, потому что они не изучены в достаточной мере.