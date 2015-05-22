Пик сезона тополиного пуха в столице придется на начало июня

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В конце мая – начале июня на улицах столицы появится тополиный пух, сообщили M24.ru в пресс-службе ГБУ "Мосприрода".

"Каких-то погодных аномалий в этом году не произошло, поэтому тополиных пух появится, как обычно, в конце мая или начале июня", – пояснили в ГБУ "Мосприрода".

В столице растет около 300 тысяч тополей, из них "пушат" 120 тысяч. Чтобы снизить вероятность аллергии на тополиный пух, следует защитить окна сеткой или марлей, чаще проводить влажную уборку – пылесос в этом случае не поможет. Кроме того, рекомендуется промывать нос морской водой, купив специальный спрей в аптеке, а также не употреблять алкоголь, традиционно усиливающий аллергию.

"Москва в цифрах": Как защититься от аллергии на тополиный пух

Специалисты отмечают, что сам по себе тополиный пух не вызывает аллергию: ее причиной становится пыльца других растений, попадающая на пух. Симптомы аллергии чаще проявляются в ветреную и жаркую погоду.

Больше всего от тополиного пуха страдают жители юго-запада и юго-востока города. Пух не только попадает на волосы и одежду, он нередко забивает решетки радиаторов автомобилей, что может привести к поломкам. Кроме того, тополиный пух очень хорошо горит – об опасности постоянно предупреждают спасатели, но количество поджигателей не снижается. Были случаи, когда дети баловались с огнем в зонах большого скопления пуха, из-за чего загорались строения и автомобили.

Чтобы избавиться от пуха, тополя обрезают дважды в год, однако это не всегда эффективно. Пух образуется только на женских особях деревьев: мужские особи выпускают сережки красного цвета, в них появляется пыльца, которая перелетает на цветки женских деревьев, из-за чего и появляется пух.

Если мужские особи обрезать, они могут превратиться в женские и также стать источниками пуха. Если же обрезать ветки на женской особи, то дерево не будет распространять пух в течение нескольких лет.

Тополя меняют пол вовсе не потому, что после обрезания лишаются гендерных признаков, к этому приводит стрессовое воздействие. По словам кандидата биологических наук Владимира Мурашова, у растений такое наблюдается очень часто. Биологи говорят, что перед обрезкой тополя необходимо помечать – где мужские, а где женские.

Летом 2013 года власти столицы заявили, что победить пух планируется в течение 7 лет, то есть к лету 2020 года. За это время все женские особи должны пройти через "инквизицию" со стороны городских служб и исчезнуть.