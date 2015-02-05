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05 февраля 2015, 17:54

Михаил Державин пока остается в больнице - супруга актера

здоровье Михаил Державин

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Актер Михаил Державин чувствует себя нормально, но еще какое-то время будет оставаться в больнице, рассказала его супруга, певица Роксана Бабаян.

В среду Державин был госпитализирован в связи с ухудшением самочувствия на фоне гриппа.

"Михаил Михайлович, конечно, готов к выписке сегодня, но мы решили не торопиться и подержать его еще в больнице, где врачи понаблюдают за ним и проведут определенные процедуры. Все-таки это было связано с гриппом, с высокой температурой и мы решили, что какое-то время он должен оставаться под наблюдением", - передает слова Бабаян МИА "Россия сегодня".

Супруга актера попросила передать привет и благодарность всем людям, которые звонили, выражали свое сочувствие, проявляли внимание к здоровью Державина.

Михаил Державин – народный артист РСФСР, артист театра Сатиры. Он родился 15 июня 1936 года, в 1954 году окончил Театральное училище имени Щукина. Снимался в фильмах "Старые клячи", "Трое в лодке, не считая собаки", "Спасите утопающего" и других.

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