Депутаты Московской городской думы сократили себе зарплаты на 10%

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Депутаты Московской городской думы урезали себе зарплату на 10 процентов, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников. Такое постановление было принято на заседании МГД.

Ранее Сергей Собянин подписал указ о сокращении зарплат членов правительства Москвы на 10%. "Мной подписан указ о сокращении денежного довольствия мэра и членов правительства. Я рекомендовал бы рассмотреть возможности сокращения денежного довольствия и депутатам Московcкой городской думы и счетной палаты", - приводит слова мэра корреспондент M24.ru.

В начале марта Владимир Путин подписал ряд указов, уменьшающих размер зарплаты госслужащих на 10%.

С 1 марта по 31 декабря 2015 года меньше будут получают президент, премьер-министр, генеральный прокурор России, глава Следственного комитета и федеральные министры. На 10% также урежут ежеквартальные премии.

Кроме того, урезана зарплата сотрудникам администрации президента и аппарата правительства.

Оклад силовых министров составляет 65 тысяч рублей в месяц, руководителя аппарата правительства и федеральных министров – 81 тысячу.

Отметим, по сравнению с 2011 годом рост зарплаты столичных чиновников составил 20,4%. А по данным Росстата, отношение среднемесячной получки госслужащих к средней зарплате по региону (101,7%) является самым маленьким среди субъектов России.

Помимо этого, московские власти сократят количество госслужащих города на 30 процентов. "Возможностей для оптимизация численности вполне достаточно, мы провели анализ каждого департамента и комитета, штатного расписания. Мы видим возможность сократить общую штатную численность госслужащих на 30 процентов", - сказал Сергей Собянин.