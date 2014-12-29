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Законы

29 декабря 2014, 11:30

Росрыболовство предложило создать систему контроля за черной икрой

законы Росрыболовство инициативы черная икра

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Росрыболовство на совещании с участием МВД, ФСБ, Минпромторга, Минприроды и Минсельхоза предложило создать систему контроля за оборотом черной икры, сообщили M24.ru в ведомстве.

Так, предлагается внедрить систему маркировки товара и создать информационную систему, которая позволит прослеживать оборот продукции на внутреннем рынке. Сейчас это работает только для экспортной продукции.

Инициативу Росрыболовства поддержал представитель ГУЭБиПК МВД Андрей Шабалин. "В нашем ведомстве уже есть практика регулирования продажи алкоголя, и имеющиеся меры пресечения реализации контрафакта станут еще эффективнее с учетом перспектив внедрения системы маркировки", - сказал он.

По итогам совещания было решено создать рабочую группу для разработки и внедрения системы контроля за оборотом икры.

Ранее сотрудники транспортной полиции изъяли в поезде Хабаровск-Москва 130 килограммов контрабандной черной икры. Получателя груза задержали сразу после прибытия поезда на Ярославский вокзал. Мужчина, недавно прибывший из Хабаровского края, получал икру под видом запчастей и продавал ее в столице.

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