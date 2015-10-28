Закон о долевом строительстве распространят на гаражи и парковки

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Федеральный закон "О долевом строительстве" должен распространяться на апартаменты, парковочные места и жилищно-строительные кооперативы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы представили свои предложения по внесению поправок в закон "О долевом строительстве" в министерство строительства России. В настоящее время ведется проработка этих поправок. Я надеюсь, что в скором времени они будут приняты", – цитирует Хуснуллина пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По словам заммэра, поправки в основном касаются необходимости увеличения уставного капитала компании, которая привлекает средства граждан для строительства, а также распространения действия этого закона на жилищно-строительные кооперативы, строительство апартаментов и машино-мест.

"В настоящее время ни апартаменты, ни парковочные места не защищены законодательно никакими нормативами. Этого не должно быть", – подчеркнул Хуснуллин.

Напомним, в прошлом году Московские власти обратились в Госдуму с просьбой включить строительство машино-мест, гаражей и апартаментов в поле действия федерального закона "О долевом строительстве".

Сейчас ФЗ № 214 действует только, если деньги граждан используются на строительство жилья. Во всех иных случаях использование договора участия в долевом строительстве является правом застройщика.

Внесение поправки позволит установить единые нормы и требования законодательства, которые должны соблюдаться всеми застройщиками без исключения, будь то строительство объектов жилого назначения, гаражных комплексов, апартаментов или машино-мест.