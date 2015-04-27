Закон о тунеядстве не может быть реализован в России – эксперт

Фото:ТАСС/Митя Алешковский

Инициатива с введением наказания за тунеядство не может быть реализована ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения здравого смысла, считает президент конфедерации труда России Борис Кравченко.

Согласно законопроекту, который разработал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин, россиян, уклоняющихся от трудоустройства свыше шести месяцев при наличии подходящей работы, будут наказывать исправительными работами сроком до одного года. Тунеядцами не будут считать граждан до 18 лет, инвалидов, родителей детей-инвалидов, женщин с детьми в возрасте до 14 лет. "В основу этого закона легли морально-этические задачи и необходимость пополнения бюджета", – пояснил Анохин в эфире радиостанции Москва FM.

По словам Бориса Кравченко, для того, чтобы принять этот закон, надо будет менять 37-ю статью Конституции, в которой говорится о свободе на труд. "Эта статья появилась в Конституции в связи с целым рядом обязательств России в области труда, закрепленных в базовых конвенциях о запрете принудительного труда", – сказал он M24.ru.

Эксперт отметил, что подобная практика существует в Белоруссии, но она резко критикуется правозащитниками. "Что-то подобное принято в Белоруссии, но там другой уровень экономической свободы трудовых отношений и развития общества. Это инициатива президента Лукашенко подвергается резкой критики международного сообщества и международной организации труда", – добавил Кравченко.

Как работает московский рынок труда

Собеседник M24.ru напомнил, что в России около 20 миллионов работников заняты в теневом секторе труда, которые автоматически попадут под этот закон. "Я думаю, что инициативу в таком виде никто всерьез рассматривать не будет", – отметил Кравченко. По его мнению, чтобы решить проблему занятости населения, надо создавать рабочие места и поднимать зарплату, "чтобы люди могли себя обеспечить, платить налоги, кормить семью, делать пенсионные накопления".

Добавим, в СССР указ об усилении борьбы с тунеядством был принят 4 мая 1961 года. Люди, не работавшие официально в течение четырех месяцев в году, отныне подлежали уголовной ответственности. В тунеядстве обвиняли поэта Иосифа Бродского и писателя Владимира Войновича. В апреле 1991 года закон "О занятости населения" отменил статью за тунеядство, а заодно с ней – и принцип всеобщей занятости, легализовав безработицу.

Отметим, сейчас в Москве более 30 тысяч безработных зарегистрированы в службе занятости.

Напомним, оставшись без работы, москвич может рассчитывать на выплату пособия. Для этого надо зарегистрироваться в службе занятости. Первые три месяца сумма пособия составляет 75% от среднемесячного заработка за последние три месяца трудовой деятельности. В следующие четыре месяца – 60 процентов. Еще пять месяцев он сможет получать 45 процентов. Следующие 12 месяцев гражданину выплачивается минимальная величина пособия по безработице, увеличенная на районный коэффициент. В Москве размер пособия составляет 1190 рублей.

Если безработный в течение месяца не посещает службу занятости и не посещает потенциальных работодателей по рекомендации без уважительных причин, выплата пособий прекращается. Пособие перестают платить и в том случае, если человек прошел курсы профессиональной переподготовки и может устроиться на работу по новой специальности.