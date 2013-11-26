Отмена "мобильного рабства" затягивается из-за отсутствия регламента

Операторы не готовы к отмене "мобильного рабства"

Штрафы для операторов, затягивающих отмену "мобильного рабства", начнут действовать с 1 марта следующего года. Накануне Владимир Путин одобрил и подписал соответствующий закон.

По этой норме, оператор, который не смог за 8 дней перевести абонентский номер на другого поставщика услуг, будет обязан бесплатно обслуживать абонента. Впрочем, срок этот может быть увеличен до 3-4 месяцев. С такой инициативой выступил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Как заявил в эфире радиостанции "Москва FM" ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, сотовые операторы не виновны в затягивании отмены "мобильного рабства". По его словам, Минкомсвязи за год так и не смогло подготовить специальный юридический документ, регламентирующий процедуру переноса номеров.

В силу того, что нет документов, процедура смены оператора без потери номера не будет работать до апреля, считает эксперт.

Напомним, услуга по смене сотового оператора с сохранением телефонного номера должна заработать в тестовом режиме с 1 декабря.