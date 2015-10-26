В департаменте торговли поддерживают идею патентов для уличных художников

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Начальник управления бытовых услуг и безопасности столичного департамента торговли и услуг Татьяна Корнешова выступила за создание патентов для уличных художников. Об этом она сообщила в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, передает Агентство "Москва".

"То, что касается художников, я не могу от департамента сказать, я просто знаю мнение Алексея Алексеевича (Алексей Немерюк – глава департамента торговли и услуг – m24.ru), что Арбат должен быть в порядке, должна быть цивилизованная торговля, если она там будет, узаконенная. Поэтому, если художники рисуют и продают, то это предпринимательская деятельность, нужен патент", – сказала Корнешова.

Она отметила, что сейчас у художников, торгующих на Арбате, изымают их продукцию.

Кроме того, инициатива о введении патентов для художников была поддержана в столичной полиции, так как это должно упростить работу сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, летом в Мосгордуме предложили ввести патенты для уличных музыкантов. Также патенты могут внести для художников, циркачей и двойников известных людей.