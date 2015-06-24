Работникам с небольшим стажем хотят сократить выплаты по больничным

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Оплата по больничным листам может уменьшиться для сотрудников с небольшим трудовым стажем. Чтобы получить 100-процентную оплату по больничному потребуется 15-летний трудовой стаж вместо 8-летнего, как сейчас. Соответствующий законопроект разработал Минтруд России.

Член общественного совета Минздрава России, президент Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе Алексей Старченко рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что это повысит смертность населения.

"Человек держится за рабочее место руками и ногами. Когда мы понижаем социальные гарантии при болезни, он будет больным ходить на работу. Это приведет к всплеску смертности, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. В Конституции написано, что нельзя принимать законы, умаляющие права граждан. А это умаляет право гражданина на финансовое покрытие в связи с болезнью", – пояснил он.

В России предложили уменьшить размер оплаты больничных

Отметим, согласно поправкам, при стаже от 8 до 15 лет работнику компенсируют больничный в размере 80 процентов от средней зарплаты за последние два года, а при стаже меньше 8 лет - 60 процентов.

Ранее в Госдуме предлагали оплачивать больничные только тем, кто регулярно проходит диспансеризацию и не бегает от прививок.

Добавим, россиян будут свободно отпускать на диспансеризацию и на целевые осмотры без потери рабочего дня. Такую поправку в Трудовой кодекс хочет внести первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.

Взрослым рекомендуют проходить диспансеризацию каждые три года. Она проводится бесплатно для пациента, затраты оплачивает Фонд обязательного медицинского страхования.

Напомним, до конца 2015 пациентам московских поликлиник начнут рассылать сообщения о том, что они могут пройти диспансеризацию или сделать прививку от гриппа. Кроме того, москвичам на смартфоны станет приходить информация об изменении работы поликлиник и других нововведениях.

Сейчас у поликлиник есть только один SMS-сервис. Когда пациент записывается к врачу, он сразу получает уведомление о предстоящем визите на свой телефон. Напоминаний в дальнейшем москвичам не рассылают.