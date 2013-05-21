Жильцов сносимых домов не будут расселять в коммуналки

Очередникам из сносимых домов не придется переезжать в коммуналки

Очередникам из сносимых домов не придется переезжать в коммунальные квартиры. Соответствующие поправки в законодательство одобрило правительство Москвы. Согласно законопроекту, при переселении жилье будет предоставляться не по принципу равнозначности жилой площади, а из расчета 18 квадратных метров на человека.

Однако, это не распространяется на лиц, которые в последние пять купили жилплощадь в домах под снос, чтобы получить отдельную квартиру, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Теперь проект будет внесен на рассмотрение в Московскую городскую думу. Напомним, по городской программе, в столице осталось снести 340 пятиэтажек, а это значит, что новое жилье получат 4 тысячи семей и еще 900 семей, проживающих в коммуналках. Всего более 15 тысяч москвичей улучшат свои жилищные условия.