Перейти в другой негосударственный пенсионный фонд будет сложнее

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Для россиян может измениться порядок перехода из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Застрахованный гражданин должен будет подать заявление через текущего страховщика, а не нового, как сейчас. С таким предложением к замминистра финансов Алексею Моисееву обратилась Негосударственная ассоциация пенсионных фондов.

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал, что это поможет защитить клиентов пенсионных фондов.

"С 1 января 2016 года вступает в силу положение, которое гласит, что если человек выходит из фонда раньше пяти лет, то он может потерять свой инвестиционный доход, накопленный за предыдущий период. Мы считаем, что человек, который сознательно собирается уйти в другой фонд, должен осознавать все риски. Для этого он должен обратиться в свой фонд, чтобы ему объяснили, какова ситуация с его пенсионными накоплениями ", – пояснил он.

В России может измениться порядок перехода из одного НПФ в другой

Как пишет "Коммерсантъ", по мнению представителей НПФ, подача заявление через текущего страховщика позволит проинформировать клиента о потерях из-за досрочного перехода в другой фонд. Издание отмечает, что в этом случае клиенты фондов теряют инвестиционный доход, а при отрицательном инвестрезультате в фонде он не будет компенсирован клиенту.

Ранее m24.ru сообщало, что деньги граждан, вложенные в НПФ, планируют защитить от банкротства. Для этого будет введена система госгарантий по аналогии страхования банковских вкладов.

Для работы по этой схеме частным пенсионным фондам нужно пройти проверку Центробанка, а затем регулярно отчислять взносы в Агентство по страхованию вкладов. 18 организаций уже вступили в систему. Пока это происходит на добровольной основе. Обязать всех сможет законопроект, который планирует подготовить правительство в ближайшее время.

Всего на рынке с пенсионными накоплениями работают 87 негосударственных фондов. Их участниками являются более шести миллионов человек.