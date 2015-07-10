Флаг Конфедерации снимут с Капитолия Южной Каролины

Фото: ТАСС

Губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли подписала закон, в соответствии с которым флаг Конфедерации, более 60 лет провисевший над зданием правительства штата, снимут с флагштока у Капитолия. Она использовала для этого девять ручек – в память о каждом из прихожан церкви, погибших в результате стрельбы в Чарльстоне, сообщает ТАСС.

Синий крест с белыми звездами на красном фоне – в ближайшие сутки снимут с флагштока и поместят в музей. Полностью флаг запрещен не будет.

Флаг сепаратистов Юга во время Гражданской войны в США, традиционно ассоциирующийся с расизмом в стране, попал в центр скандала после убийства, совершенного белым националистом Диланном Руфом в негритянской церкви в Южной Каролине.

Трагедия, случившаяся 17 июня в Африканской методистской епископальной церкви Эмануэля, которая является старейшей в городе и пользуется особой популярностью среди темнокожего населения, унесла жизни девяти человек.

Убийца был задержан на следующий день на территории города Шелби в соседнем штате Северная Каролина. Он признался, что придерживался расистских взглядов и рассчитывал начать войну между белыми и темнокожими жителями страны. Его фотографии с флагом конфедератов получили широкое распространение в СМИ.

Отметим, что случаи на почве расизма происходят в Южной Каролине регулярно. Так, в апреле полицейский застрелил темнокожего мужчину, остановив его автомобиль на трассе из-за разбитого габаритного фонаря.