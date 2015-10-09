В следующем году пенсии проиндексируют дважды

В 2016 году пенсии проиндексируют дважды, сообщила в своем Твиттере председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина.

"Решение принято: пенсии в 2016 году повысят 2 раза: в феврале и осенью. Цель двух индексаций – увеличить пенсии на величину инфляции за 2015 год", – говорится в сообщении.

Она также отметила, что вопреки идеям Минфина, пенсию сохранят всем работающим пенсионерам, но повышать ее не будут.

"Во время работы не будут индексировать. Оставил работу – снова индексация", – отмечается в Твиттере.

Ранее m24.ru сообщало, что Минфин РФ предлагает проиндексировать пенсии на более низкий уровень, чем тот, который предусмотрен законодательством. Кроме того, в ведомстве призвали срочно повысить пенсионный возраст.

Для того чтобы "уложиться в основные параметры бюджета и не допустить разбалансированности", Силуанов предложил проиндексировать пенсии на 4 процента, пояснив, что сейчас в бюджете заложена индексация в 5,5 процента.

Силуанов добавил, что при индексации пенсии в полном объеме придется сократить расходы на образование, здравоохранение и оборону.

По мнению министра, уменьшения уровня индексации пенсий должно сопровождаться снижением тарифов ЖКХ.