Госдума ввела уголовную ответственность за склонение к употреблению допинга

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Депутаты Госдумы приняли закон об уголовной ответственности за использование допинга и склонение к его применению. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В окончательной редакции значительно снизились сроки лишения свободы и размеры штрафов. Закон дополняет Уголовный кодекс РФ статьями, предусматривающими наказание для тренеров и спортивных врачей, которые дают спортсменам допинг независимо от их согласия либо склоняют к его использованию путем обмана, советов или уговоров.

В таком случае нарушителю будет грозить штраф до одного миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до одного года.

Если применение допинга по неосторожности повлекло смерть или иные тяжкие последствия, согласно закону, виновному грозят принудительные работы либо лишение свободы на срок до трех лет. Максимальные штрафы снижены с 500 до 300 тысяч рублей. При этом введено альтернативное наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.

За то же деяние, совершенное по предварительному сговору, или в отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена либо двух или более спортсменов, или с применением шантажа и угрозой насилия, максимальное наказание устанавливается в виде лишения свободы на срок до одного года с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет.

Согласно закону, перечень субстанций и методов, запрещенных для использования в спорте, будет утверждаться правительством России. Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников призвал кабмин не затягивать с этим решением.

"На самом деле его фактически нужно утверждать параллельно с сегодняшним рассмотрением, поскольку если будет какой-то лаг между утверждением Уголовного кодекса, вступлением его в силу и утверждением перечня, а у нас, как мы знаем, это часто бывает, тогда это время будет использоваться против спортсменов, против спорта в целом", -–заявил Крашенинников на пленарном заседании нижней палаты парламента.