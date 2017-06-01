Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня 2017, 13:54

Политика

Особый порядок регистрации приезжих введен в столице во время Кубка конфедераций

Особый порядок регистрации приезжих и иностранцев вводится в Москве на время чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Новые правила будут действовать до 12 июля. Гости из других городов и стран должны будут зарегистрироваться в течение трех дней.

Иностранцы, помимо этого, должны будут встать на миграционный учет. При этом успеть подать заявление нужно будет за сутки. Такие же меры будут действовать во время чемпионата мира по футболу – с 25 мая по 25 июля следующего года.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В турнире примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями, победитель чемпионата мира и сборная России.

Столица полностью готова к приему гостей и проведению матчей Кубка конфедераций. Столичные гостиницы и хостелы уже прошли классификацию. Порядка 870 отелей получили различные категории – от "пяти звезд" до "без звезд".

законы туристы регистрация Кубок конфедераций

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика