Особый порядок регистрации приезжих введен в столице во время Кубка конфедераций

Особый порядок регистрации приезжих и иностранцев вводится в Москве на время чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Новые правила будут действовать до 12 июля. Гости из других городов и стран должны будут зарегистрироваться в течение трех дней.

Иностранцы, помимо этого, должны будут встать на миграционный учет. При этом успеть подать заявление нужно будет за сутки. Такие же меры будут действовать во время чемпионата мира по футболу – с 25 мая по 25 июля следующего года.