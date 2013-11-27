Госдума предлагает запретить мелкий шрифт в договорах

Депутаты Госдумы предлагают запретить мелкий шрифт при составлении договоров с потребителями. Поправки внесены в закон "О защите прав потребителей".

Это касается банков, страховых, туристических, автомобильных, медицинских, образовательных и других компаний.

Ранее Федеральный арбитражный суд неоднократно указывал, что составлять тексты договоров нужно с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, в том числе к размеру шрифта.



Однако многие компании, как правило банки, часто прописывают условия кредитного соглашения мелким шрифтом.



Адвокат Янис Юкша в эфире радиостанции "Москва FM" весьма резко отозвался о "недобросовестных" банкирах. По его словам, предприниматели пытаются продать все, что только можно и хорошо заработать на этом, не думая о своих клиентах и последствиях.