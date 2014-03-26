Мосгордума приняла законопроект о бесплатной юридической помощи

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгордума во втором чтении единогласно приняла законопроект об оказании бесплатной юридической помощи гражданам московскими адвокатами. Трансляция заседания шла на сайте столичного парламента.

Бесплатную юридическую помощь смогут получать сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также желающие усыновить или принять на воспитание в свою семью ребенка. В перечень также включены Герои труда России.

За оказание бесплатной юридической помощи адвокаты получат компенсацию из бюджета города. На эти цели ежегодно выделяется около 6 миллионов рублей, сообщил депутат Мосгордумы от фракции "Единая Россия" Александр Семенников.

Напомним, в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает бесплатное оказание юридической помощи для пострадавших в чрезвычайных ситуациях. В комитете по безопасности и противодействию коррупции заявили, что сейчас бесплатно услуги юристов получают несколько категорий граждан, но этот список необходимо расширить. Ранее получить бесплатные консультации могли ветераны, люди с ограниченными физическими возможностями и малоимущие граждане.