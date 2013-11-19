Сенаторы предложили не оформлять ОСАГО без справки из налоговой

Фото: ИТАР-ТАСС

Российских автолюбителей при оформлении полиса ОСАГО могут обязать предъявлять справку из налоговой службы. В ней должно быть указано, что автовладелец ничего не задолжал государству. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла сенатор Людмила Бокова.

Вместе с тем в законопроекте прописаны исключительные случаи. Так, если водитель в установленном порядке обжаловал задолженность и решение вышестоящего суда еще не принято, то оформлять полис разрешается.

Нововведения позволят сократить задолженность по выплате налогов в бюджеты всех уровней, как от физических, так и юридических лиц, считают в пояснительной записке.

В пояснительной записке отмечается, что пока что в настоящее время сумма недоимок весьма высока: по данным на 1 января 2013 года бюджеты всех уровней в России недобрали более 346 миллиардов рублей.

Отметим, что это не первое предложение об изменении правил выдачи полиса ОСАГО. На минувшей неделе депутаты предложили снизить стоимость обязательного страхования на треть для аккуратных водителей, а также возвращать им 15 процентов подоходного налога в первый год безаварийного вождения.