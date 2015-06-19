Госдума запретила губернаторам избираться более двух сроков подряд

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Госдума приняли во втором и третьем чтении законопроект, запрещающий губернаторам избираться более двух сроков подряд. Отсчет начнут с 2012 года, когда были возрождены выборы глав регионов, сообщает МИА "Россия сегодня".

В этом вопросе представители всех думских фракций проявили единодушие и одобрили законопроект.

Согласно положениям законопроекта, глава субъекта федерации не может быть избран на срок более чем пять лет, причем количество таких сроков не должно превышать двух. Таким образом, губернатор не сможет сохранить за собой эту должность после десятилетнего пребывания на посту.

"Избранный губернатор не должен иметь право занимать свой пост более двух сроков подряд. Законопроект будет распространяться на всех глав регионов, которые были избраны с того времени, когда в России вернулись к процедуре выборов губернаторов, – заявил вице-спикер ЛДПР Игорь Лебедев. – Нельзя управлять одной областью или республикой более 10-20 лет подряд. Должна быть сменяемость власти, и должны быть новые лица".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин отправил в отставку главу Костромской области Сергея Ситникова и поручил ему исполнять обязанности до выборов в сентябре нынешнего года.