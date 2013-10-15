Законопроекты по изменению пенсионных накоплений внесены в Госдуму

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство России внесло в Госдуму три законопроекта, защищающие права и интересы застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.

Соответствующие документы размещены в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" предусматривает создание системы гарантирования пенсионных накоплений.

Планируется создать фонд гарантирования пенсионных накоплений за счет взносов Пенсионного фонда России и НПФ. Управлять этими средствами будет "Агентство по страхованию вкладов".

Второй законопроект вносит изменения непосредственно в законодательство для подготовки правовых оснований функционирования системы. Третий - изменения в Налоговый кодекс в части освобождения от налога на прибыль гарантийных взносов ПФР и НПФ, выплачиваемых в фонд гарантирования пенсионных накоплений.

В правительстве считают, что эти документы будут способствовать улучшению качества регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов и обеспечить финансовую устойчивость накопительного компонента пенсионной системы.

Напомним, что правительство России одобрило проект федерального закона, согласно которому право застрахованных лиц выбрать тариф накопительной части пенсии продлевается до конца 2015 года.

Ранее стало известно, что Министерство финансов вернет россиянам пенсионные накопления, которые будут направлены в распределительную систему за 2014 год. Ведомство планирует создать для этих целей специальный резерв за счет экономии в трансферте Пенсионному фонду России. Об этом говорится в одном из законопроектов, который будет внесен в Госдуму.