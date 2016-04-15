Госдума отклонила законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья

Фото: m24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы отклонили законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2018 года, сообщает Агентство "Москва".

По словам зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина, приватизация длится уже 21 год и четыре раза ее продлевали. Поэтому все, кто хотел приватизировать жилье, этим правом воспользовались. Он подчеркнул, что на продление были свои причины.

"Мы продлевали срок приватизации, поскольку к нам присоединился Крым и Севастополь. Нам нужно было дать возможность им воспользоваться приватизацией. Я могу сказать, что никаких очередей в последние разы не было и это означает, что вопрос для себя граждане решили. Мы понимаем, что когда-то процесс приватизации должен быть закончен", – сказал Сидякин.

На рассмотрение нижней палаты законопроект был внесен группой депутатов от "Справедливой России". В конце февраля срок действия бесплатной приватизации уже продлили на год до 1 марта 2017 года.

По мнению чиновников, необходимость увеличения сроков связана с тем, что значительная часть граждан, ожидающая расселения из ветхого жилья, не сможет воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию.

Отметим, что в 2015 году москвичи приватизировали около 100 тысяч жилых помещений. С 2007 по 2015 год в Москве приватизировали 1,3 миллиона объектов недвижимости.