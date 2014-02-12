"Под мухой": для чего пешеходов будут проверять на алкотестерах

"Вечер с Ксенией Соколянской": Алкотестер могут внедрить для пешеходов

Полицейским могут разрешить проверять на алкоголь не только водителей, но и пешеходов - подозреваемых в совершении правонарушений. Алкотестеры в свой арсенал в таком случае получат патрульные, постовые и дежурные.

Совершенно замечательная законодательная инновация появилась на специальном портале, где публикуются законопроекты для общественного обсуждения. Министерство внутренних дел хочет закупить в течение шести лет 11,5 тысяч алкотестеров почти на 600 миллионов рублей.

Причем - самое чудесное - не для ДПС и ГИБДД, что было бы логично, а для обычных постовых, вневедомственной охраны и полицейских на транспорте. По сути, речь идет о том, что если поправки будут приняты, то любой гражданин, задержанный полицией за мелкое хулиганство, курение в тамбуре, нанесение надписей на заборы или другое правонарушение будет проверяться полицией на состояние опьянения.

Надо сказать, что наш кодекс об административных правонарушениях велик и всеобъемлющ. Его двадцать одна статья с сотнями подпунктов предусматривает санкции за проступки практически во всех сферах человеческой деятельности - от незаконного занятия народной медициной, до порчи земель, курения не там, где положено, перепланировки квартир и выдачи открепительных удостоверений. Все нарушения предусматривают вилку штрафов от и до.

И тут в дело вступает шестой пункт статьи 4.3 того же самого кодекса об административных правонарушениях, который гласит - алкогольное опьянение является отягчающим обстоятельством. А значит, наказание такому нарушителю будет назначено по самой верхней планке. То есть, например, если человек незаконно занимается народной медициной, причем пьяным, то он заплатит четыре тысячи рублей - вместо двух, если бы был трезвым.

Правозащитники сразу предположили, что алкотестер в руках полицейского будет представлять потенциальную коррупционную угрозу. При отсутствии достаточно жесткого регулирования, жесткого контроля сложившийся системе доверия со стороны граждан к сотрудникам полиции, допускаю, что введение подобных норм может привести к каким-то рискам коррупционного толка.

По статистике первого полугодия 2013 года, каждое шестое административное дело заканчивалось в суде арестом. В год выходит до миллиона человек. Если алкогольное опьянение станет отягчающим обстоятельством, таких приговоров может стать еще больше. С другой стороны, автомобилисты после введения алкотестеров для пешеходов, могут чувствовать себя отомщенными. Не они одни будут дышать в трубку.

С точки зрения борьбы за трезвый образ жизни и абсолютную абстиненцию - это замечательные поправки. В случае, если они будут приняты, любой гражданин страны, приняв на грудь по случаю праздника или другой необходимости, трижды подумает перед тем, как выходить на улицу. И не дай бог совершить в этот момент какое-либо административное правонарушение.

Кстати, до завершения обсуждения поправок на специальном портале осталось еще двадцать восемь дней.

Николай Петров