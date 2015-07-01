Полицейским разрешат стрелять в людных местах для освобождения заложников

В России полицейским разрешат стрелять на поражение в людных местах

Поправки в закон о полиции разрешат правоохранителям в некоторых случаях открывать огонь в людных местах. В частности, если это необходимо для освобождения заложников, предотвращения терактов или защиты от нападения на важные объекты и госучреждения. Текст законопроекта опубликован в базе данных нижней палаты.

Пока в законе прописано, что "сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица". Закон также запрещает стрелять на поражение по женщинам, инвалидам и несовершеннолетним. В новой редакции запрет будет распространяться только на женщин "с видимыми признаками беременности".

Депутаты также предлагают ввести "презумпцию доверия" сотрудникам полиции. Сейчас закон гласит, что "сотрудник полиции, выполняя обязанности, возложенные на полицию, и реализуя права, предоставленные полиции, выступает в качестве представителя государственной власти и находится под защитой государства".

Помимо этого, в документе хотят указать, что "сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции" в случае, если эти действия не перечили закону.

Депутаты комитета Госдумы по безопасности во главе с Ириной Яровой также внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому полицейские могут получить право вскрывать автомобили граждан и проникать в них.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, перед вскрытием автомобиля полицейский будет обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение, предупредить о своем намерении, разъяснить причину и основания вскрытия машины, "за исключением случаев, когда это не представляется возможным".