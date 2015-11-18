Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

18 ноября 2015, 14:43

Общество

Предзапись на загранпаспорт появилась еще в 30 центрах "Мои документы"

Фото: ТАСС/Елена Пальм

С 18 ноября возможность заранее записаться на оформление биометрического загранпаспорта появилась еще в 30 центрах "Мои документы", сообщает пресс-служба центров госуслуг.

Теперь записаться на прием и без очередей оформить заграничный паспорт нового образца сроком на 10 лет можно в 81 центре госуслуг.

На сегодняшний день загранпаспорт нового образца можно оформить только по предварительной записи в 78 центрах госуслуг:

  • Отрадное (СВАО);
  • Ростокино (СВАО);
  • Южное Медведково (СВАО);
  • Марфиноь (СВАО);
  • Лианозово (СВАО);
  • Алтуфьевский (СВАО);
  • Свиблово (СВАО);
  • Ярославский (СВАО);
  • Алексеевский (СВАО);
  • Останкинский (СВАО);
  • Марьина роща (СВАО);
  • Бабушкинский (СВАО);
  • Мещанский (ЦАО);
  • Замоскворечье (ЦАО);
  • Красносельский (ЦАО);
  • Арбат (ЦАО);
  • Басманный (ЦАО);
  • Таганский (ЦАО);
  • Новогиреево (ВАО);
  • Перово (ВАО);
  • Вешняки (ВАО);
  • Ивановское (ВАО);
  • Новокосино (ВАО);
  • Измайлово (ВАО);
  • Восточное Измайлово (ВАО);
  • Гольяново (ВАО);
  • Богородское (ВАО);
  • Метрогородок (ВАО);
  • Соколиная гора (ВАО);
  • Очаково-Матвеевское (ЗАО);
  • Кунцево (ЗАО);
  • Можайский (ЗАО);
  • Раменки (ЗАО);
  • Внуково (ЗАО);
  • Филевский парк (ЗАО);
  • Крылатское (ЗАО);
  • Солнцево (ЗАО);
  • Проспект Вернадского (ЗАО);
  • Ново-Переделкино (ЗАО);
  • Тропарево-Никулино (ЗАО);
  • Фили-Давыдково (ЗАО);
  • Текстильщики (ЮВАО);
  • Люблино (ЮВАО);
  • Капотня (ЮВАО);
  • Кузьминки (ЮВАО);
  • Печатники (ЮВАО);
  • Рязанский (ЮВАО);
  • Южнопортовый (ЮВАО);
  • Выхино-Жулебино (ЮВАО);
  • Марьино (ЮВАО);
  • Некрасовка (ЮВАО);
  • Нижегородский (ЮВАО);
  • Лефортово (ЮВАО);
  • Хорошевский (САО);
  • Восточное Дегунино (САО);
  • Бескудниковский (САО);
  • Хорошево-Мневники (СЗАО);
  • Куркино (СЗАО);
  • Северное Тушино (СЗАО);
  • Южное Тушино (СЗАО);
  • Строгино (СЗАО);
  • Покровское-Стрешнево (СЗАО);
  • Щукино (СЗАО);
  • Крюково (ЗелАО);
  • Орехово-Борисово Южное (ЮАО);
  • Нагорный (ЮАО);
  • Нагатино-Садовники (ЮАО);
  • Чертаново Южное (ЮАО);
  • Бирюлево Восточное (ЮАО);
  • Бирюлево Западное (ЮАО);
  • Братеево (ЮАО);
  • Даниловский (ЮАО);
  • Нагатинский Затон (ЮАО);
  • Москворечье-Сабурово (ЮАО);
  • Орехово-Борисово Северное (ЮАО);
  • Чертаново Северное (ЮАО);
  • Коньково (ЮЗАО);
  • Академический (ЮЗАО);
  • Гагаринский (ЮЗАО);
  • Ломоносовский (ЮЗАО);
  • Теплый Стан (ЮЗАО);
  • Южное Бутово (ЮЗАО);
  • Северное Бутово (ЮЗАО);
  • Черемушки (ЮЗАО);
  • Зюзино (ЮЗАО).

Как оформить паспорт, СНИЛС, ИНН и ОМС

Еще в трех центрах биометрический загранпаспорт можно оформить как по предварительной записи, так и по талону электронной очереди. Это центры госуслуг районов Хамовники (ЦАО), Западное Дегунино (САО), Северный (СВАО).

Записаться заранее на оформление биометрического загранпаспорта можно на портале городских услуг pgu.mos.ru. Поучаствовать в новом проекте могут не только жители указанных районов, но и других территорий Москвы – эта услуга экстерриториальная и оказывается без привязки к месту регистрации в столице.

загранпаспорт биометрические паспорта центры госуслуг Мои документы центры «мои документы»

