Предзапись на загранпаспорт появилась еще в 30 центрах "Мои документы"

Фото: ТАСС/Елена Пальм
С 18 ноября возможность заранее записаться на оформление биометрического загранпаспорта появилась еще в 30 центрах "Мои документы", сообщает пресс-служба центров госуслуг.
Теперь записаться на прием и без очередей оформить заграничный паспорт нового образца сроком на 10 лет можно в 81 центре госуслуг.
На сегодняшний день загранпаспорт нового образца можно оформить только по предварительной записи в 78 центрах госуслуг:
- Отрадное (СВАО);
- Ростокино (СВАО);
- Южное Медведково (СВАО);
- Марфиноь (СВАО);
- Лианозово (СВАО);
- Алтуфьевский (СВАО);
- Свиблово (СВАО);
- Ярославский (СВАО);
- Алексеевский (СВАО);
- Останкинский (СВАО);
- Марьина роща (СВАО);
- Бабушкинский (СВАО);
- Мещанский (ЦАО);
- Замоскворечье (ЦАО);
- Красносельский (ЦАО);
- Арбат (ЦАО);
- Басманный (ЦАО);
- Таганский (ЦАО);
- Новогиреево (ВАО);
- Перово (ВАО);
- Вешняки (ВАО);
- Ивановское (ВАО);
- Новокосино (ВАО);
- Измайлово (ВАО);
- Восточное Измайлово (ВАО);
- Гольяново (ВАО);
- Богородское (ВАО);
- Метрогородок (ВАО);
- Соколиная гора (ВАО);
- Очаково-Матвеевское (ЗАО);
- Кунцево (ЗАО);
- Можайский (ЗАО);
- Раменки (ЗАО);
- Внуково (ЗАО);
- Филевский парк (ЗАО);
- Крылатское (ЗАО);
- Солнцево (ЗАО);
- Проспект Вернадского (ЗАО);
- Ново-Переделкино (ЗАО);
- Тропарево-Никулино (ЗАО);
- Фили-Давыдково (ЗАО);
- Текстильщики (ЮВАО);
- Люблино (ЮВАО);
- Капотня (ЮВАО);
- Кузьминки (ЮВАО);
- Печатники (ЮВАО);
- Рязанский (ЮВАО);
- Южнопортовый (ЮВАО);
- Выхино-Жулебино (ЮВАО);
- Марьино (ЮВАО);
- Некрасовка (ЮВАО);
- Нижегородский (ЮВАО);
- Лефортово (ЮВАО);
- Хорошевский (САО);
- Восточное Дегунино (САО);
- Бескудниковский (САО);
- Хорошево-Мневники (СЗАО);
- Куркино (СЗАО);
- Северное Тушино (СЗАО);
- Южное Тушино (СЗАО);
- Строгино (СЗАО);
- Покровское-Стрешнево (СЗАО);
- Щукино (СЗАО);
- Крюково (ЗелАО);
- Орехово-Борисово Южное (ЮАО);
- Нагорный (ЮАО);
- Нагатино-Садовники (ЮАО);
- Чертаново Южное (ЮАО);
- Бирюлево Восточное (ЮАО);
- Бирюлево Западное (ЮАО);
- Братеево (ЮАО);
- Даниловский (ЮАО);
- Нагатинский Затон (ЮАО);
- Москворечье-Сабурово (ЮАО);
- Орехово-Борисово Северное (ЮАО);
- Чертаново Северное (ЮАО);
- Коньково (ЮЗАО);
- Академический (ЮЗАО);
- Гагаринский (ЮЗАО);
- Ломоносовский (ЮЗАО);
- Теплый Стан (ЮЗАО);
- Южное Бутово (ЮЗАО);
- Северное Бутово (ЮЗАО);
- Черемушки (ЮЗАО);
- Зюзино (ЮЗАО).
Еще в трех центрах биометрический загранпаспорт можно оформить как по предварительной записи, так и по талону электронной очереди. Это центры госуслуг районов Хамовники (ЦАО), Западное Дегунино (САО), Северный (СВАО).
Записаться заранее на оформление биометрического загранпаспорта можно на портале городских услуг pgu.mos.ru. Поучаствовать в новом проекте могут не только жители указанных районов, но и других территорий Москвы – эта услуга экстерриториальная и оказывается без привязки к месту регистрации в столице.