Предзапись на загранпаспорт появилась еще в 30 центрах "Мои документы"

С 18 ноября возможность заранее записаться на оформление биометрического загранпаспорта появилась еще в 30 центрах "Мои документы", сообщает пресс-служба центров госуслуг.

Теперь записаться на прием и без очередей оформить заграничный паспорт нового образца сроком на 10 лет можно в 81 центре госуслуг.

На сегодняшний день загранпаспорт нового образца можно оформить только по предварительной записи в 78 центрах госуслуг:

Отрадное (СВАО);

Ростокино (СВАО);

Южное Медведково (СВАО);

Марфиноь (СВАО);

Лианозово (СВАО);

Алтуфьевский (СВАО);

Свиблово (СВАО);

Ярославский (СВАО);

Алексеевский (СВАО);

Останкинский (СВАО);

Марьина роща (СВАО);

Бабушкинский (СВАО);

Мещанский (ЦАО);

Замоскворечье (ЦАО);

Красносельский (ЦАО);

Арбат (ЦАО);

Басманный (ЦАО);

Таганский (ЦАО);

Новогиреево (ВАО);

Перово (ВАО);

Вешняки (ВАО);

Ивановское (ВАО);

Новокосино (ВАО);

Измайлово (ВАО);

Восточное Измайлово (ВАО);

Гольяново (ВАО);

Богородское (ВАО);

Метрогородок (ВАО);

Соколиная гора (ВАО);

Очаково-Матвеевское (ЗАО);

Кунцево (ЗАО);

Можайский (ЗАО);

Раменки (ЗАО);

Внуково (ЗАО);

Филевский парк (ЗАО);

Крылатское (ЗАО);

Солнцево (ЗАО);

Проспект Вернадского (ЗАО);

Ново-Переделкино (ЗАО);

Тропарево-Никулино (ЗАО);

Фили-Давыдково (ЗАО);

Текстильщики (ЮВАО);

Люблино (ЮВАО);

Капотня (ЮВАО);

Кузьминки (ЮВАО);

Печатники (ЮВАО);

Рязанский (ЮВАО);

Южнопортовый (ЮВАО);

Выхино-Жулебино (ЮВАО);

Марьино (ЮВАО);

Некрасовка (ЮВАО);

Нижегородский (ЮВАО);

Лефортово (ЮВАО);

Хорошевский (САО);

Восточное Дегунино (САО);

Бескудниковский (САО);

Хорошево-Мневники (СЗАО);

Куркино (СЗАО);

Северное Тушино (СЗАО);

Южное Тушино (СЗАО);

Строгино (СЗАО);

Покровское-Стрешнево (СЗАО);

Щукино (СЗАО);

Крюково (ЗелАО);

Орехово-Борисово Южное (ЮАО);

Нагорный (ЮАО);

Нагатино-Садовники (ЮАО);

Чертаново Южное (ЮАО);

Бирюлево Восточное (ЮАО);

Бирюлево Западное (ЮАО);

Братеево (ЮАО);

Даниловский (ЮАО);

Нагатинский Затон (ЮАО);

Москворечье-Сабурово (ЮАО);

Орехово-Борисово Северное (ЮАО);

Чертаново Северное (ЮАО);

Коньково (ЮЗАО);

Академический (ЮЗАО);

Гагаринский (ЮЗАО);

Ломоносовский (ЮЗАО);

Теплый Стан (ЮЗАО);

Южное Бутово (ЮЗАО);

Северное Бутово (ЮЗАО);

Черемушки (ЮЗАО);

Зюзино (ЮЗАО).

Еще в трех центрах биометрический загранпаспорт можно оформить как по предварительной записи, так и по талону электронной очереди. Это центры госуслуг районов Хамовники (ЦАО), Западное Дегунино (САО), Северный (СВАО).

Записаться заранее на оформление биометрического загранпаспорта можно на портале городских услуг pgu.mos.ru. Поучаствовать в новом проекте могут не только жители указанных районов, но и других территорий Москвы – эта услуга экстерриториальная и оказывается без привязки к месту регистрации в столице.