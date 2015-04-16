Задержана девушка, оставившая новорожденного около помойки

Полиция задержала мать брошенного на севере Москвы грудного ребенка

Сотрудники полиции задержали мать новорожденной девочки, которая оставила ребенка около помойки, сообщает телеканал "Москва 24".

Известно, что ей 21 год, она живет в Северном округе города. Ребенка девушка родила 12 апреля.

Младенца нашли на улице Сурикова во дворе одного из домов рядом с мусорными контейнерами. Врачи установили, что жизни ребенка ничего не угрожает.



Ранее M24.ru сообщало, что столичные власти рассмотрят возможность установки в городе "бэби-боксов" для младенцев-отказников, где родители смогут анонимно их оставить. Соответствующее обращение в мэрию направил федеральный социальный проект "Колыбель надежды".

"Бэби-бокс" - специально оборудованное место при медицинском учреждении, где женщина может анонимно оставить младенца, не подвергая его жизнь опасности. "Бэби-бокс" похож на большое окно, которое можно открыть и положить ребенка внутрь. В течение 30 секунд после этого двери бокса блокируются и информация о ребенке поступает в дежурную часть больницы.