Задержана девушка, оставившая новорожденного около помойки

Сотрудники полиции задержали мать новорожденной девочки, которая оставила ребенка около помойки, сообщает телеканал "Москва 24".
Известно, что ей 21 год, она живет в Северном округе города. Ребенка девушка родила 12 апреля.
Младенца нашли на улице Сурикова во дворе одного из домов рядом с мусорными контейнерами. Врачи установили, что жизни ребенка ничего не угрожает.
Ранее M24.ru сообщало, что столичные власти рассмотрят возможность установки в городе "бэби-боксов" для младенцев-отказников, где родители смогут анонимно их оставить. Соответствующее обращение в мэрию направил федеральный социальный проект "Колыбель надежды".
"Бэби-бокс" - специально оборудованное место при медицинском учреждении, где женщина может анонимно оставить младенца, не подвергая его жизнь опасности. "Бэби-бокс" похож на большое окно, которое можно открыть и положить ребенка внутрь. В течение 30 секунд после этого двери бокса блокируются и информация о ребенке поступает в дежурную часть больницы.