Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая 2013, 17:15

Происшествия

Майкла Макфола вызвали в МИД России в связи с задержанием агента ЦРУ

В Москве задержан агент ЦРУ

Посла США в России Майкла Макфола вызвали в российский МИД в связи с задержанием сотрудника американского посольства в Москве.

Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, в ночь на 14 мая контрразведка ФСБ задержала в Москве агента ЦРУ. Райан Кристофер Фогл работал под прикрытием должности 3-го секретаря политического отдела американского посольства в Москве и был задержан при попытке вербовки сотрудника российской спецслужбы.

У агента обнаружили специальные технические средства, инструкции для вербуемого российского гражданина, крупную сумму денег, а также средства изменения внешности. Задержанного доставили в приемную ФСБ и после проведения необходимых процедур передали официальным представителям посольства США.

Сайты по теме


задержания ЦРУ агенты Майкл Макфол чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика