Майкла Макфола вызвали в МИД России в связи с задержанием агента ЦРУ

В Москве задержан агент ЦРУ

Посла США в России Майкла Макфола вызвали в российский МИД в связи с задержанием сотрудника американского посольства в Москве.

Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, в ночь на 14 мая контрразведка ФСБ задержала в Москве агента ЦРУ. Райан Кристофер Фогл работал под прикрытием должности 3-го секретаря политического отдела американского посольства в Москве и был задержан при попытке вербовки сотрудника российской спецслужбы.

У агента обнаружили специальные технические средства, инструкции для вербуемого российского гражданина, крупную сумму денег, а также средства изменения внешности. Задержанного доставили в приемную ФСБ и после проведения необходимых процедур передали официальным представителям посольства США.